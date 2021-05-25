Период пандемии коронавируса значительно изменил жизнь украинских звезд, ведь прекратились концерты и взаимодействие с аудиторией, которая была раньше. Сольная артистка Надя Дорофеева поделилась своим опытом.

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Надя Дорофеева про период карантина

Знаменитость рассказала, что перед началом пандемии она почти не останавливалась, постоянно работала, записывала песни и выступала на концертах. Однако, карантинные условия позволили звезде остановиться и переосмыслить жизнь.

То, чего мне недоставало, это внутренняя гармония. Не было внутреннего покоя. Не было времени подумать об отношениях в семье – самое главное. Были только работа и концерты,

– рассказала певица.

Надя Дорофеева призналась, что на таком новом пути больше всего ее морально поддерживал муж Владимир Дантес. Теперь супруги артисты стали настоящей командой: "Вова меня больше всех поддерживал. Ему достается самое ужасное. Это мои сомнения. А их очень много".

Звезда добавила, что начала посещать психолога и читать мотивационные книги. Она заполнилась, и это очень ей нравится.

Интервью с Надей Дорофеевой: смотрите видео онлайн

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