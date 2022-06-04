У розмові з нами Оля Цибульська зізналася, що до українських артистів хвилею дійшло, що сподіватися на людяність і здоровий глузд росіян – абсурдно, бо ті "не хочуть нічого чути". Сама ж співачка полишила всі спроби достукатися після смс-ки співака Бодянського.

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Як Цибульська послала Бодянського

Чоловік, з яким Цибульська виграла першу "Фабрику зірок", сам написав і звинуватив у війні не Росію і навіть не Путіна, а ретроградний Меркурій. "Это просто планета Венера от Меркурия, эта смена поясов, сейчас… Это тебе кажется, это пройдет", – пригадала співачка слова Бодянського. Після цього всього він навіть вітав її з 8 березня.

Я його послала за "русскім кораблем" і просто заблокувала. Я зрозуміла, що навіть ті люди, які тебе знають особисто, знають, що ти не можеш брехати, які приїжджали в Україну, які точно розуміли по-дорослому, що тут відбуваються, пишуть таке – тоді немає сенсу,

– емоційно прокоментувала Цибульська.

"Народ, який звик бути рабами і вірити в те, що говорить телевізор, і старий президент, якого вже давно пора замочити у формаліні – з ними немає сенсу говорити. Я хочу, щоб їм доходило дуже довго і дуже боляче. Щоб вони жили дуже довго і дуже довго страждали", – додала зірка.

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Давайте поживемо – побачимо, для чого це говориться, і як це говориться, і що з цього випливе. А тоді можна буде коментувати. Поки нічого на дух не переношу з "того" боку,

– лаконічно й вичерпно заявила Оля Цибульська.

Інтерв'ю з Олею Цибульською про Бодянського та "хороших русскіх": дивіться відео онлайн