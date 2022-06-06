Зіркова матуся подбала про безпеку сина, тому виїхала з Києва. Однак покидати Україну в жодному разі не хоче. Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

Повне інтерв'ю тут Не відкладайте життя на потім, – інтерв'ю з Олею Цибульською про Ірпінь, шоубіз та Євробачення

Чому Оля Цибульська не їздить на концерти за кордон

Чимало колег артистки виїхали за кордон, де виступають на благодійних концертах, збирають кошти на допомогу Україні. Також часто бувають за кордоном ті, хто не виїжджав з України, щоб перечекати війну. Однак Оля все-таки не хоче покидати Україну.

Мені тут легше, я відчуваю, що потрібна людям. Наче шкірою відчуваю, який градус на вулиці – настільки мені все близьке тут. Я нікуди не хочу. Вчора дзвонили, кликали – ні, я вирішила, що буду тут,

– наголосила співачка.



Оля Цибульська / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Чи вмовляв чоловік виїхати з країни

Коханий Цибульської пробував вмовити її поїхати з України, однак йому не вдалося переконати Олю: "Він говорив про це, але я казала: "Давай просто переїдемо в безпечне місце, я хочу, щоб ми були разом". Нестор сумує за ним постійно, питає, де він, телефонує йому і каже: "Скоріше повертайся з роботи". Йому теж в цьому стресовому стані ми потрібні двоє. Він каже, що коли війна і страшно, то треба просто лягти. Його в школі питали, психолог: "Як ви? Як ви знімаєте стрес?", а він каже: "Я лягаю між татом і між мамою, і мені стає на душі дуже добре".

Але я розумію, що ми відповідальні за життя Нестора, і якщо, не дай Боже, мені доведеться рятувати дитину, то я це зроблю. Але чого я маю зі своєї хати іти? Хай ці смердюки виходять звідси,

– підкреслила зірка.

Інтерв'ю Олі Цибульської: дивіться відео онлайн