Успішна українська співачка Надя Дорофеєва у відвертому інтерв'ю відповіла прихильникам на запитання щодо її материнства. Після того, як артистка розпочала сольну кар'єру, фани стривожило те, чи не завадить розвиток зірки її особистим стосункам.

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Коли Надя Дорофеєва стане мамою

Співачка поділилась, що її сольна кар'єра зовсім не стоїть на заваді того, щоб вони з чоловіком Володимиром Дантесом стали батьками. Для знаменитості важливо бути готовими до такого рішення.

Ніколи мене кар'єра не зупиняла в цьому питанні. Чомусь так думають, що це через кар'єру. Ні, не через кар'єру, а тому, що досі ми з Вовою не готові. Це питання постійно фігурує. Ми самі жартуємо в соцмережах, що чекайте "дантесиків", але все-таки зробимо це не через тиск людей, а через своє рішення,

– наголосила Надя Дорофеєва співачка.

Інтерв'ю з Надею Дорофеєвою: дивіться відео онлайн

Що відомо про сольну кар'єру Наді Дорофеєвої