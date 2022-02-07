Архівні фото відомих людей завжди привертають увагу публіки. За сторінкою Ольги Сумської в інстаграмі стежать 719 тисяч користувачів мережі, з якими вона часто ділиться спогадами.
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Нові архівні фото Ольги Сумської
Днями знаменитість опублікувала серію світлин, на яких зображена в 14-річному віці. Фотографії були зроблені взимку, надзвичайно атмосферні та добре передають дух того часу.
Пройшов 41 рік, а Ольга досі пам'ятає ті неповторні моменти дитинства. У дописі акторка зазначила, що всі ці фото робив її тато – В'ячеслав Сумський. Вона з ніжністю та душевною теплотою згадує про найріднішого.
Мої 14. Запоріжжя. Взимку тато сам заливав ковзанку у дворі біля нашого будинку і ми ганяли на простих ковзанах. Як я тоді мріяла про фігурні! Моє щасливе дитинство,
– написала Ольга під фото.
Як Ольга Сумська виглядала 41 рік тому / Фото з інстаграму акторки
Українські зірки в юності
- Світлана Тарабарова нещодавно оприлюднила фото, де показала, як виглядала на шкільному випускному.
- Ірина Білик у День Збройних сил України поширювала світлину, на якій зображена у військовій формі.
- Леся Нікітюк показала, як виглядала 16 років тому – у 18-річному віці.