Архівні фотографії лідерів думок, артистів та інших зірок завжди цікаві публіці, адже хочеться побачити, як кумири виглядали до того, як стали відомими.

Цікаво Моїм стилістом був хмельницький базар, – Леся Нікітюк показала, як одягалась до популярності

Фото 18-річної Лесі Нікітюк

В особистому блозі в інстаграмі телеведуча поширила фото, яке зробила у 2005 році. На той час майбутній зірці було 18 років. Вона позувала в селі, сидячи на дереві. Увагу привернув образ блогерки. Леся одягнула чорні штани, фіолетовий спортивний светр з чорним принтом і взула чорні кеди з білими горошками.

Волосся Нікітюк зібрала ззаду, а на обличчі в неї не було косметики. Майбутня знаменитість уважно слухала маму під час телефонної розмови.

"Розмова з мамою. 2005 рік", – написала блогерка під фото.



Леся Нікітюк 16 років тому / Фото з інстаграму ведучої

Архівні фото зірок