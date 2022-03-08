Мати Кім Кардашян і Кайлі Дженнер Кріс Дженнер підтримала українок. Особливий допис вона вирішила опублікувати у Міжнародний жіночий день.

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Кріс Дженнер підтримала українок

Телеведуча поділилась, що присвячує свій допис "сильним, хоробрим, мужнім жінкам України".

Матерям, дочкам, сестрам, бабусям, чиє життя, домівки та родини розірвано. Жінкам, які роблять усе можливе, щоб захистити своїх дітей. Моє серце болить за вас і ваші родини. Жінкам-військовослужбовцям та тим, хто долучився до боротьби за свободу та свою країну. Сьогодні я посилаю мир і силу всім вам у ці немислимі часи,

– написала Кріс Дженнер.

Сміливі українки / Фото з інстаграму Кріс Дженнер

Кардашяни з Україною

Кім Кардашян висловлювала захоплення президентом Володимиром Зеленським;

Кортні Кардашян та Кендалл Дженнер підтримали Україну та закликали допомагати.

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