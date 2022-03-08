Мать Ким Кардашян и Кайли Дженнер Крис Дженнер поддержала украинок. Особое сообщение она решила опубликовать в Международный женский день.

Актуально Международный женский день: первая леди США вспомнила в своей речи отважных украинок

Крис Дженнер поддержала украинок

Телеведущая поделилась, что посвящает свое сообщение "сильным, храбрым, мужественным женщинам Украины".

Матерям, дочерям, сестрам, бабушкам, чья жизнь, дома и семьи разорваны. Женщинам, которые делают все возможное для защиты своих детей. Мое сердце болит вас и ваши семьи. Женщинам-военнослужащим и тем, кто принял участие в борьбе за свободу и свою страну. Сегодня я посылаю мир и силу всем вам в эти немыслимые времена,

– написала Крис Дженнер.

Смелые украинки / Фото из инстаграммы Крис Дженнер

Кардашяны с Украиной

Ким Кардашян выражала восхищение президентом Владимиром Зеленским;

Кортни Кардашян и Кендал Дженнер поддержали Украину и призвали помогать.