Мать Ким Кардашян и Кайли Дженнер Крис Дженнер поддержала украинок. Особое сообщение она решила опубликовать в Международный женский день.
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Крис Дженнер поддержала украинок
Телеведущая поделилась, что посвящает свое сообщение "сильным, храбрым, мужественным женщинам Украины".
Матерям, дочерям, сестрам, бабушкам, чья жизнь, дома и семьи разорваны. Женщинам, которые делают все возможное для защиты своих детей. Мое сердце болит вас и ваши семьи. Женщинам-военнослужащим и тем, кто принял участие в борьбе за свободу и свою страну. Сегодня я посылаю мир и силу всем вам в эти немыслимые времена,
– написала Крис Дженнер.
Смелые украинки / Фото из инстаграммы Крис Дженнер
Кардашяны с Украиной
- Ким Кардашян выражала восхищение президентом Владимиром Зеленским;
- Кортни Кардашян и Кендал Дженнер поддержали Украину и призвали помогать.
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