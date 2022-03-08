Перша леді Америки опублікувала звернення до усіх жінок світу, де подякувала їм за їхню сміливість та голос, який вони подають з народу.

До слова "8 березня 2022 ми запам'ятаємо назавжди": українські зірки про Міжнародний день жінок

Зокрема вона згадала про "сестер-українок" та "сестер-росіянок".

У цей Міжнародний жіночий день ми вшановуємо жінок у всьому світі, які мужньо використовують свій голос, хоч би чого це коштувало. Нашим сестрам з України, які виборюють свободу своєї країни та життя своїх сімей: ми солідарні з вами. Нашим сестрам у Росії, які протестують і висловлюються проти вторгнення з великим особистим ризиком: ми бачимо вашу мужність,

– зазначила Джилл Байден.

Джилл Байден привітала з Міжнародним жіночим днем українок: відео онлайн

Додамо, що це вперше з моменту російського вторгнення на територію України Джилл Байден підтримала український народ. Раніше це робив лише її чоловік – президент США Джозеф Байден. Хоча політик досі залишається обережним у своїх висловлюваннях та діях щодо росіян.

Варто додати, що з Демократичної партії у США свою підтримку українцям висловила й колишня перша леді США – Мішель Обама. Чотири дні тому жінка попросила усіх своїх прихильників поцікавитись ресурсами, на яких можна фінансово допомогти українцям у час війни Росії з Україною.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!