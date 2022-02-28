27 лютого на своїй офіційній сторінці в інстаграмі вона опублікувала 2 сторіз про Україну. Вони були рисвячені Володимиру Зеленському.
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Що опублікувала Кардашян
У першій з них зірка поширила чужий допис з підписом: "Зеленський відхилив пропозицію США евакуювати його із Києва. Він – на вулицях Києва, доки триває опір російському вторгненню". У наступній – Кардашян опублікувала інше фото політика. "Український президент одів військову форму, щоб боротися за Батьківщину", – наголосила вона. Й також згадала, що той відмовився від евакуації, натомість попросив допомоги з озброєнням.
Кардашян пише про Зеленського / Скриншот
Сторіз Кардашян про Зеленського / Скриншот
Як світові знаменитості підтримують Україну
- Голлівудська акторка Дженніфер Еністон висловила підтримку Україні. Вона приєдналася до збору коштів для допомоги біженцям.
- Збирають гроші біженцям з України й Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі. Вони оголосили, що планують залучити мільйон доларів.
- Популярний комік Джим Керрі назвав Путіна "недоумком" і засудив його війну проти України в емоційному дописі у твітері.
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