Мовчав 10 днів, – як Андре Тан пережив болісне розлучення

Український дизайнер Андре Тан важко переживав розрив шлюбу з дружиною. Він по-різному намагався впоратися з почуттями. Чоловік спробував ретрит і поділився враженнями від духовних практик, які були найбільш дієвими.

Відомий український модельєр Андре Тан вирішив обрати альтернативний спосіб впоратися з почуттями після розлучення. Він пояснив, що замість "алкоголю і розпусти" спробував духовні практики. Востаннє чоловік вирушив на ретрит.

До слова Почуваєшся на повному дні, – ексдружина Позитива про те, хто був ініціатором розлучення

Як Андре Тан переживав розлучення

"Ретрит – це коли групу незнайомих людей вивозять у гори та відбирають усі телефони. Ти повністю ізольований у мовчанні. Ти не маєш права ні з ким говорити, обійматися чи навіть дивитись у вічі. Щодня – з ранку до ночі медитації. Щось між шаолінським монастирем та піонертабором", – поділився модельєр.

Андре Тан розповів, що розпочинав день зі звуків дзвіночків та медитацій. Упродовж дня були не тільки повільні медитації й дихальні практики, але й танці та динамічні рухи.

За словами дизайнера, там він харчувався як веган. На ретриті не можна було спілкуватися з людьми. Тільки на 15 хвилин дозволялося "порозмовляти" з самим собою у відображенні дзеркала. Все це було не так просто, як здається.

За три дні я втомився так, ніби не медитував цілими днями, а розвантажував вугілля. Я був готовий реально послати весь цей ретрит до чортової матері та поїхати,

– зізнався Андре Тан.

Однак це був переломний момент. Згодом модельєр почав багато що усвідомлювати та розуміти. Тому він був радий, що не поїхав додому.

Розлучення Андре Тана

Про розрив шлюбу між модельєром та його дружиною стало відомо у травні. Андре Тан розповів, що виплачує аліменти доньці Софії та практично все майно віддав колишній коханій.

Причиною розлучення стали постійні сварки між Аліною Харечко та Андре Таном. Часто конфлікти були пов'язані з бізнесом та амбіційністю обох. На думку дизайнера, окрім всіх побутових проблем, у пари закінчилося кохання.

Ексдружина Андре Тана – Аліна Харечко – тільки підтвердила розставання та подякувала колишньому за все, що вони пройшли разом. Адже подружжя переживало не тільки успіх, але й поразки та банкрутство.

Текст публікації Андре Тана

Як я мовчав 10 днів. Після розлучення я вибрав складний шлях. Замість алкоголю і розпусти – цигун, аяуаска та йога. Напевно, єдине, що я не спробував – це ретрит.

Ретрит – це коли групу незнайомих людей вивозять у гори та відбирають усі телефони. Ти повністю ізольований у мовчанні. Ти не маєш права ні з ким говорити, обійматися чи навіть дивитись у вічі. Щодня — з ранку до ночі медитації. Щось між шаолінським монастирем та піонертабором. Ти встаєш вранці від дзвону дзвіночків. Починається день, звісно, з медитації. Але це не означає, що ти обов'язково сидиш годинами на підлозі й повільно дихаєш. У нас були динамічні медитації по кілька годин, коли ти, наприклад, стрибаєш, дихаєш у швидкому темпі, розкручуєш хару та танцюєш до останньої краплі поту.

На ретриті тобі не дають ні грама м'яса, яєць чи молочних продуктів, все, що ти їси – це боби та салати. Єдина комунікація за день – це 15-хвилинне спілкування з твоїм партнером-дзеркалом, якому ти висловлюєш усе, що пережив та усвідомив за день.

За три дні я втомився так, ніби не медитував цілими днями, а розвантажував вугілля. Я був готовий реально послати весь цей ретрит до чортової матері та поїхати. Чесно, я був згодом радий, що прилетів літаком, а не приїхав на машині. Адже я просто втік би! Але це був переломний момент… Згодом я почав відчувати легкість і ловити разючі інсайти.