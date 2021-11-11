Мовчав 10 днів, – як Андре Тан пережив болісне розлучення
Джерело:інстаграм Андре Тана
Український дизайнер Андре Тан важко переживав розрив шлюбу з дружиною. Він по-різному намагався впоратися з почуттями. Чоловік спробував ретрит і поділився враженнями від духовних практик, які були найбільш дієвими.
Відомий український модельєр Андре Тан вирішив обрати альтернативний спосіб впоратися з почуттями після розлучення. Він пояснив, що замість "алкоголю і розпусти" спробував духовні практики. Востаннє чоловік вирушив на ретрит.
До слова Почуваєшся на повному дні, – ексдружина Позитива про те, хто був ініціатором розлучення
Як Андре Тан переживав розлучення
"Ретрит – це коли групу незнайомих людей вивозять у гори та відбирають усі телефони. Ти повністю ізольований у мовчанні. Ти не маєш права ні з ким говорити, обійматися чи навіть дивитись у вічі. Щодня – з ранку до ночі медитації. Щось між шаолінським монастирем та піонертабором", – поділився модельєр.
Андре Тан розповів, що розпочинав день зі звуків дзвіночків та медитацій. Упродовж дня були не тільки повільні медитації й дихальні практики, але й танці та динамічні рухи.
За словами дизайнера, там він харчувався як веган. На ретриті не можна було спілкуватися з людьми. Тільки на 15 хвилин дозволялося "порозмовляти" з самим собою у відображенні дзеркала. Все це було не так просто, як здається.
За три дні я втомився так, ніби не медитував цілими днями, а розвантажував вугілля. Я був готовий реально послати весь цей ретрит до чортової матері та поїхати,
– зізнався Андре Тан.
Однак це був переломний момент. Згодом модельєр почав багато що усвідомлювати та розуміти. Тому він був радий, що не поїхав додому.
Розлучення Андре Тана
- Про розрив шлюбу між модельєром та його дружиною стало відомо у травні. Андре Тан розповів, що виплачує аліменти доньці Софії та практично все майно віддав колишній коханій.
- Причиною розлучення стали постійні сварки між Аліною Харечко та Андре Таном. Часто конфлікти були пов'язані з бізнесом та амбіційністю обох. На думку дизайнера, окрім всіх побутових проблем, у пари закінчилося кохання.
- Ексдружина Андре Тана – Аліна Харечко – тільки підтвердила розставання та подякувала колишньому за все, що вони пройшли разом. Адже подружжя переживало не тільки успіх, але й поразки та банкрутство.
Текст публікації Андре Тана
Як я мовчав 10 днів. Після розлучення я вибрав складний шлях. Замість алкоголю і розпусти – цигун, аяуаска та йога. Напевно, єдине, що я не спробував – це ретрит.
Ретрит – це коли групу незнайомих людей вивозять у гори та відбирають усі телефони. Ти повністю ізольований у мовчанні. Ти не маєш права ні з ким говорити, обійматися чи навіть дивитись у вічі. Щодня — з ранку до ночі медитації. Щось між шаолінським монастирем та піонертабором. Ти встаєш вранці від дзвону дзвіночків. Починається день, звісно, з медитації. Але це не означає, що ти обов'язково сидиш годинами на підлозі й повільно дихаєш. У нас були динамічні медитації по кілька годин, коли ти, наприклад, стрибаєш, дихаєш у швидкому темпі, розкручуєш хару та танцюєш до останньої краплі поту.
На ретриті тобі не дають ні грама м'яса, яєць чи молочних продуктів, все, що ти їси – це боби та салати. Єдина комунікація за день – це 15-хвилинне спілкування з твоїм партнером-дзеркалом, якому ти висловлюєш усе, що пережив та усвідомив за день.
За три дні я втомився так, ніби не медитував цілими днями, а розвантажував вугілля. Я був готовий реально послати весь цей ретрит до чортової матері та поїхати. Чесно, я був згодом радий, що прилетів літаком, а не приїхав на машині. Адже я просто втік би! Але це був переломний момент… Згодом я почав відчувати легкість і ловити разючі інсайти.