Известный украинский модельер Андре Тан решил выбрать альтернативный способ справиться с чувствами после развода. Он объяснил, что вместо "алкоголя и разврата" попробовал духовные практики. В последний раз мужчина отправился на ретрит.

К слову Чувствуешь себя на полном дне, – экс-супруга Позитива о том, кто был инициатором развода

Как Андре Тан переживал развод

"Ретрит – это когда группу незнакомых людей вывозят в горы и отбирают все телефоны. Ты полностью изолирован в молчании. Ты не имеешь права ни с кем говорить, обниматься или даже смотреть в глаза. Каждый день – с утра до ночи медитации. Что-то между шаолинским монастырем и пионерлагерем", – поделился модельер.

Андре Тан рассказал, что начинал день со звуков колокольчиков и медитаций. В течение дня были не только медленные медитации и дыхательные практики, но танцы и динамические движения.

По словам дизайнера, там он питался как веган. На ретрите нельзя было общаться с людьми. Только на 15 минут разрешалось "поговорить" с самим собой в отражении зеркала. Все это было не так просто, как кажется.

Через три дня я устал так, будто не медитировал целыми днями, а разгружал уголь. Я был готов реально послать весь этот ретрит к чертовой матери и уехать,

– признался Андре Тан.

Однако это был переломный момент. Впоследствии модельер начал многое осознавать и понимать. Поэтому он был рад, что не уехал домой.

Развод Андре Тана

О разрыве брака между модельером и его женой стало известно в мае. Андре Тан рассказал, что выплачивает алименты дочери Софии и практически все имущество отдал бывшей возлюбленной.

Причиной развода стали постоянные ссоры между Алиной Харечко и Андре Таном. Часто конфликты были связаны с бизнесом и амбициозностью обоих. По мнению дизайнера, кроме всех бытовых проблем у пары закончилась любовь.

Экс-супруга Андре Тана – Алина Харечко – только подтвердила расставание и поблагодарила бывшего за все, что они прошли вместе. Ведь супруги переживали не только успех, но и поражение и банкротство.

Текст публикации Андре Тана

Как я молчал 10 дней. После развода я выбрал сложный путь. Вместо алкоголя и разврата – цигун, аяуаска и йога. Наверное, единственное, что я не попробовал – это ретрит.

Ретрит – это когда группа незнакомых людей вывозится в горы и отбираются все телефоны. Ты полностью изолирован в молчании. Ты не имеешь права ни с кем говорить, обниматься или даже смотреть в глаза. Каждый день с утра до ночи медитации. Что-то между шаолинским монастырем и пионерлагерем. Ты встаешь утром от звона колокольчиков. Начинается день, конечно, с медитации. Но это не значит, что ты обязательно сидишь часами на полу и медленно дышишь. У нас были динамические медитации по несколько часов, когда ты, например, прыгаешь, дышишь в быстром темпе, раскручиваешь хару и танцуешь до последней капли пота.

На ретрите тебе не дают ни грамма мяса, яиц или молочных продуктов, все, что ты ешь – это бобы и салаты. Единственная коммуникация за день – это 15-минутное общение с твоим зеркалом-партнером, которому ты выражаешь все, что пережил и осознал за день.

Через три дня я устал так, будто бы не медитировал целыми днями, а разгружал уголь. Я был готов реально послать весь этот ретрит к чертовой матери и поехать. Честно, я впоследствии был рад, что прилетел самолетом, а не приехал на машине. Ведь я бы просто убежал! Но это был переломный момент… Впоследствии я стал ощущать легкость и ловить поразительные инсайты.