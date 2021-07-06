На думку Андре Тана, перші 5 років шлюбу – найкращі, адже люди одне одного тільки пізнають і не зважають на інші недоліки. Потім виникає побут, який витерпіти можуть не всі, а замість любові з'являється повага, довіра, вміння стерпіти. У такий час пара часто забуває про стосунки і як над ними треба працювати.

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Я вважаю, що в розлученні винні обоє – Аліна і я. Якби ми хоч трішки думали про наші стосунки, то думаю, ми би їх зберегли. Але з іншого боку, останнім часом в нас було так багато скандалів, що коли наша дитина Соня стала між нами і попросила, щоб ми не сварились, я тоді зрозумів, що все. Нехай дитина буде щасливою і не буде бачити тих сварок,

– поділився чоловік.

Він додав, що йому було важливо, щоб дитина росла не у стресі. Тому що, за словами Андре, він постійно жив у такій сім'ї, де вітчим та мама постійно сварились.

Претензії Андрія та Аліни у шлюбі

Дизайнер розповів, що головною претензією його ексдружини до нього було те, що він дуже багато працював. Він приходив додому тоді, коли вона вже спала, а вставав тоді, коли та вже давно "була на ногах". На вихідних вони і зовсім могли не бачитись.

Ми в будній день пересікались лише на пів години, коли вона мені готувала сніданок. У суботу і неділю я постійно відкривав магазини або їхав у відрядження за тканинами. Ми могли по 10 днів не бачитись через графік,

– поділився чоловік.

Щодо власних претензій у шлюбі, то Андре Так розповів, що у нього та Аліни були різні погляди на виховання доньки: він вважав, що дитина має бути максимальною соціальною, а Аліна вважала, шо дитину треба закривати і нікому не показувати. Зараз, коли вони у розлученні, а донька Соня щовихідних проводить час з батьком, то вона ходить і в басейн, і на танці, але це все далось ціною кохання. Він розуміє, що, можливо, мав би більше приділяти час та увагу сім'ї, але він не хотів стати диванним чоловіком, а заробляти гроші.

До слова Намагаємося, щоб дочка була з татом, – ексдружина Андре Тана розповіла про розлучення

"Просто закінчилось кохання"

Чоловік не приховує, що, окрім побутових проблем, однією з причин розлучення стало те, що "просто закінчилось кохання". Він переконаний, що над стосункам мають працювати двоє. Втім, він не шкодує, що все так сталось, адже він зараз почуває себе значно краще, коли є "самотнім вовком".

Я втратив сім'ю, але знайшов себе. Все, що сталось за цей рік, не могло статись коли я був у сім'ї. Я зараз щасливий від кожного прожитого дня. До цього я не був щасливий. Я нарешті знайшов ті струни, ту впевненість в собі, яких раніше не було,

– зазначив Андре Тан та додав, що у найближчий час не хоче мати жодних серйозних і тривалих стосунків.

Щодо романів, то після розлучення у нього був роман з дуже публічною персоною на певний час, але її імені він відкривати не хоче. Коли жінка забажала від нього серйозних стосунків, той змушений був з нею попрощатись. Щодо інших жінок, "то як і у всіх чоловіків, романи є", розповів Тан.