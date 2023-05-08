Україна має бути вільною, – розмова Монікою Лінкіте, яка представить Литву на Євробаченні-2023

Уже 9 травня в Ліверпулі розпочнеться головне музичне свято Європи – пісенний конкурс Євробачення-2023. Усі учасники завершують останні приготування до конкурсних виступів, серед яких співачка Моніка Лінкіте, яка представлятиме на конкурсі Литву.

Для 30-річної виконавиці це вже друга поїздка на конкурс. З 2010 по 2014 роки Моніка Лінкіте 5 разів намагалася вибороти право представити Литву на конкурсі і їй вдалося отримати квиток на Євробачення у 2015 році. Тоді вона у дуеті з Вайдасом Баумілою виконала пісню This Time, з якою вони посіли 18-те місце у фіналі.

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Цього року Моніка вирішила знову спробувати свої сили на національному литовському відборі Pabandom iš Naujo 2023. За результатами голосування журі та глядачів Моніка з піснею Stay отримала право представити Литву на Євробаченні. У межах спецпроєкту "На українську вечірку в Британію" 24 Канал поспілкувався з виконавицею. Про рішення повернутися на конкурс, війну в Україні та про зустріч Моніки Лінкіте з гуртом TVORCHI читайте далі.

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Як пройшла перша репетиція на сцені? Які твої відчуття?

Усе пройшло добре, хоча в нас є деякі проблеми, але вони, мабуть, є у всіх. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб всі ці проблеми розв'язати.

Перші ніж ми приїхали у Ліверпуль, я думала, що сцена ще більша, ніж вона є насправді. На фото це виглядало так. І це дало мені трохи впевненості, бо я себе дуже добре там почуваю.

Деякі речі вийшли добре, деякі не дуже, але тому ми й проводимо репетиції, щоб все було якнайкраще.

Моніка Лінкіте на сцені Євробачення у Ліверпулі / Фото EBU

Чого ти очікуєш від Євробачення?

Хм... Ну я відчуваю, що моя головна мета полягає у поширенні моєї музики, спілкуванні з новими людьми.

Ти вже представляла Литву на Євробаченні у 2015 році у Відні. Що вмотивувало тебе знову повернутися на конкурс?

Не повіриш, але все почалось як жарт. Я не думала повертатися на конкурс, але минулого року я була в Лондоні, де мала провести кілька уроків з новим викладачем вокалу.

Ми разом з нею пішли у місцевий бар на відкритий мікрофон. Там була одна із подруг викладачки, яка, як з'ясувалося, фанатка Євробачення. І це було щось на кшталт: "О, ти фанатка? Можливо, мені варто поїхати на Євробачення, я зможу перемогти й подарувати тобі квиток?". Ось така історія.

Моніка Лінкіте та Вайдас Бауміла – This Time: дивіться відео виступу з Євробачення-2015

Яке головне послання твоєї пісні Stay?

Якби мені потрібно було обрати одне слово, яким би можна було описати мою пісню, то я б обрала саме "зцілення". Я вважаю, це саме те, чого люди потребують у наш час.

Ця пісня – моя особиста історія. Дуже особиста. Але за таких обставин, які ми маємо зараз, важливо вилікуватися, зцілитися.

Моніка Лінкіте – Stay: дивіться відео з нацвідбору Литви на Євробачення-2023

Європа трохи сліпа, – Моніка Лінкіте про те, чому важливо завжди говорити про війну

На промо-заходах перед конкурсом у спілкуванні з журналістами ти часто говориш про Україну, про війну з Росією. Однак часто фанати конкурсу пишуть щось на кшталт: "Навіщо це? Євробачення поза політикою". Хотілося б почути твою думку – чому важливо говорити про те, що відбувається, зокрема й на цьому майданчику?

Україна зараз привертає увагу. Я не відокремлюю себе і хочу бути чесною перед собою і перед людьми на сцені. Коли ми говоримо про такі глобальні речі, які відбуваються зараз у світі, я відчуваю свою відповідальність і вважаю, що я повинна говорити про те, що я думаю і на що потрібно звертати увагу. А війна – це головне. Це буквально головне, про що ми зараз повинні говорити й думати.

Моніка Лінкіте про війну в Україні під час пресконференції учасників Євробачення в Ізраїлі: дивіться відео

Я сподіваюся, що ви, українці, відчуваєте підтримку народу Литви. Я не можу не говорити про війну, тому що це потрібно. Зараз Європа трохи сліпа і я вважаю, що вони недостатньо підтримують вас.

І так, якщо я буду єдиною, хто говоритиме про війну на Євробаченні, то я повністю з цим згідна. Євробачення – це не політичний конкурс, але ми повинні казати, що Україна має бути вільною!

На цих же промо-заходах ти мала нагоду познайомитися з конкурентами – артистами з інших країн. Яка зустріч тобі запам'яталася найбільше?

Я пам'ятаю зустріч з TVORCHI, коли ми були на вечірці в Барселоні. Якщо не помиляюся, вони прийшли найпізніше.

Ми з ними швидко розговорилися. Вони дуже веселі хлопці. Зараз ми з ними спілкуємося в інстаграмі.

А ще ми зблизилися з Бланкою Паломою, яка представить Іспанію. Вона надзвичайна, я дуже люблю її. А ще спілкуюся з хлопцями зі Словенії, Латвії, Ірландії, дівчатами з Естонії та Франції. У мене з'явилося багато друзів.

Одна з улюблених пісень, – чому Моніка Лінкіте вирішила переспівати "1944"

Нещодавно на офіційному каналі Євробачення з'явився кавер на пісню Джамали "1944" у твоєму виконанні. Чому ти обрала саме цю пісню?

Це одна з моїх улюблених пісень за всю історію Євробачення. Пам'ятаю, що у мене просто були сироти по шкірі, коли я вперше її почула. Я плакала навіть.

Тож я вирішила пригадати ту енергію і ті емоції, які мені давала ця пісня. Ну і ще однією причиною, чому я обрала "1944" стало те, що цього року Євробачення мало б бути в Україні, тому мені хотілося обрати щось українське.

Однак було складно через те, що вона співає цю пісню не українською, а кримськотатарською. Було складно співати. І так, всі ж знають, що Крим належить вам.

Моніка Лінкіте – "1944": дивіться відео онлайн

Чи була ти коли-небудь в Україні?

На жаль, ні. Ми планували з друзями поїхати до Києва минулої весни, але почалась повномасштабна війна, тому нічого не вийшло.

Багато моїх друзів бували у вас. Насолоджувалися красою і природою, розповідали мені про те, який чудовий Київ. Деякі з моїх товаришів працюють у музичній індустрії й відповідають за світлове шоу на сцені, вони працюють з українськими гуртами, тому й мали нагоду часто бувати у вашій країні. А я хотіла просто поїхати як туристка. На жаль, не вийшло. І зараз важко.

Звернення Моніки Лінкіте до українців

Що б ти хотіла зараз сказати українцям?

Я пишаюся вами. Справді. Я щодня думаю про те, якими сильними та згуртованими можуть бути люди. І це дає надію. Ви доводите, що можете постояти за себе. Я не впевнена, що в будь-якій іншій країні люди можуть бути настільки об'єднаними й так протистояти ворогу.

І ви стоїте не тільки за себе, бо війна стосується не тільки України. Ця війна стосується усієї Європи. І ви захищаєте нас!