У вівторок, 9 травня, 20-річна Алессандра виступить під номером 1 у першому півфіналі Євробачення. Квиток до Ліверпуля дівчина отримала після перемоги у Melodi Grand Prix 2023 – національному відборі Норвегії на Євробачення. Свою країну вона представлятиме з піснею Queen of Kings ("Королева королів" – 24 Канал).

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У фіналі відбору Алессандрі вдалося обійти фаворитку – Ульріке Бранстроп, яка уже перемагала у відборі у 2020 році, але конкурс тоді, на жаль, скасували через пандемію коронавірусу.

Отримавши підтримку міжнародного журі та телеглядачів, норвезько-італійська виконавиця отримала право представити Норвегію. У межах спецпроєкту "На українську вечірку в Британію" 24 Канал продовжує знайомити вас з учасниками конкурсу Євробачення, який цього року замість нас приймає Сполучене Королівство. Далі пропонуємо дізнатися більше про представницю Норвегії, її зустріч з TVORCHI та стосунки з Міс Україна Всесвіт.

Не хвилююсь, а в передчутті, – Алессандра про честь відкривати Євробачення-2023

У неділю ти провела першу репетицію на сцені Євробачення. Які твої враження після цього? Вдалося втілити усе задумане в номері?

Сцена – неймовірна. Команда дуже організована, але водночас дуже привітна.

Для того, щоб виступ був успішним, треба свого роду подружитися зі сценою та пізнати її. Але вже з першого прогону я відчуваю себе там впевнено, як і моя команда танцюристів. У нас хороший зв'язок зі сценою.

Ми втілили усе, що хотіли. Однак ще працюємо над тим, щоб покращити певні деталі. Розумієш, це була лише перша репетиція, потрібно працювати далі.

Як Алессандра виступала на фіналі національного відбору Норвегії: дивіться відео онлайн

Цього року ти відкриватимеш Євробачення, і, відповідно, перший півфінал. Чи хвилюєшся через це?

Ні, я не хвилююсь узагалі. Я в передчутті.

Які твої очікування від цьогорічного конкурсу?

Я не звикла ставити перед собою якісь очікування, тому що зазвичай, коли люди так роблять, вони потім розчаровуються.

Тому очікувань як таких у мене немає, але я сподіваюся, що у мене вийде виступити якомога краще і все пройде просто чудово.

Чи можеш ти розповісти більше про свою пісню Queen of Kings? Яке головне посилання ти хочеш донести зі сцени Євробачення?

Мій меседж полягає у тому, що люди часто падають, наше життя часто буває складним і сумним, доводиться переживати важкі періоди. Але потім ми встаємо і ніби промовляємо: "Подивіться на мене, я не досконала, але я змогла побороти все, а це означає, що і ви теж можете".

Пишалась і плакала від щастя, – Алессандра про відео з Вікторією Апанасенко

У січні до фіналу нацвідбору твоя пісня стала дуже популярною, зокрема в Україні, через відео з Міс Україна Всесвіт Вікторією Апанасенко в тіктоці, вихід якої в національному костюмі наклали на Queen of the Kings. Якою була твоя перша реакція, коли ти це побачила?

Я пишалась цим і була дуже щасливою! Це неймовірна честь, що саме мою пісню використали для того, щоб представити Міс Україна Всесвіт, тому що вона і нація, яку вона представляла, якраз ілюструють те, про що саме ця пісня.

Вихід Вікторії Апанасенко і пісня Алессандри: дивіться відео

Ця пісня разом із виходом Вікторії означає і справді дуже багато, це ніби промовляє: "Дивіться, я несу світло через темряву". Я пам'ятаю, як я плакала від щастя і пишалася цим. Так, "пишалась", це найкраще слово, яким можна описати мої відчуття тоді.

Реакція Алессандри на відео з Вікторією Апанасенко: дивіться відео

Коли ти перемогла на національному відборі, Вікторія привітала тебе, ти також позначала її на своїй сторінці в інстаграмі перед конкурсом національних костюмів, у якому вона перемогла. Чи спілкувалася ти з нею особисто?

Я підтримую її, мені дуже подобається реагувати на її розповіді в інстаграмі й писати їй, що вона мені допомогла. У мене відчуття, що вона мені допомагала у всьому.

Я дуже поважаю Вікторію і вважаю, що вона неймовірно красива. І зараз з Ліверпуля я шлю їй мільйон сердець!

Зустрічі в Осло та Амстердамі: Алессандра про TVORCHI

Під час вечірок Євробачення ти мала нагоду познайомитися з іншими учасниками цьогорічного конкурсу. Яке знайомство тобі запам'яталося найбільше?

Насправді я пам'ятаю кожну зустріч. Я дуже гарно проводила час з іншими артистами, наприклад з TVORCHI в Амстердамі. Також цікаві були зустрічі з артистами з Сан-Марино, Фінляндії й Великої Британії. У мене відчуття, ніби ми всі друзі.

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Мені дуже подобається проводити з ними час.

Можливо, серед пісень конкурентів є твої улюблені?

Мені дуже подобається Велика Британія, Франція, Швеція і Фінляндія. А ще я дуже люблю R&B, тож мені подобається пісня гурту TVORCHI й той меседж, який вона несе.

Ще мені подобається Італія. Але загалом цього року дуже багато чудових пісень.

Можеш розповісти більше про свою зустріч з TVORCHI в Амстердамі? Які твої враження після знайомства з хлопцями?

Вони дуже веселі. Ми дуже багато сміялися. А ще грали в настільні ігри. Я підтримувала їх, коли вони виступали.

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Потім ми мали зустріч в Осло. Це була приємна зустріч. Я відчуваю, що між нами хороший зв'язок.

Зараз складний час для вас, – звернення Алессандри до українців

Що б ти хотіла сказати зараз українцям?

Ви – дуже сильні. Я хочу сподіватися, що Queen of the Kings комусь допоможе підсилитися ще більше, бо сила – це теж один із меседжів цієї пісні. Якщо ця пісня справді комусь допоможе в непростий час, я буду неймовірно щасливою.

Зараз, на жаль, складний час для вас. Іноді кожному з нас потрібне мистецтво, музика та люди, які даватимуть нам енергію та робитимуть нас сильнішими. Люблю вас!

Алессандра виступить під номером 1 у першому півфіналі 9 травня. Україна цього дня не голосуватиме.