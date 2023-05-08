Для 30-летней исполнительницы это уже вторая поездка на конкурс. С 2010 по 2014 годы Моника Линките 5 раз пыталась добыть в борьбе право представить Литву на конкурсе и ей удалось получить билет на Евровидение в 2015 году. Тогда она в дуэте с Вайдасом Баумилой исполнила песню This Time, с которой они заняли 18 место в финале.

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В этом году Моника решила снова попробовать свои силы на национальном литовском отборе Pabandom iš Naujo 2023. По результатам голосования жюри и зрителей Моника с песней Stay получила право представить Литву на Евровидении. В рамках спецпроекта "На украинскую вечеринку в Британию" 24 Канал пообщался с исполнительницей. О решении вернуться на конкурс, войне в Украине и о встрече Моники Линките с группой TVORCHI читайте дальше.

Шутка в Лондоне переросла в поездку в Ливерпуль: как Моника во второй раз попала на Евровидение

Как прошла первая репетиция на сцене? Какие твои ощущения?

Все прошло хорошо, хотя у нас есть некоторые проблемы, но они, вероятно, есть у всех. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы решить все эти проблемы.

Прежде чем мы приехали в Ливерпуль, я думала, что сцена еще больше, чем она есть на самом деле. На фото это смотрелось так. И это дало мне немного уверенности, потому что я себя очень хорошо там чувствую.

Некоторые вещи получились хорошо, некоторые не очень, но поэтому мы и проводим репетиции, чтобы все было лучше.

Моника Линките на сцене Евровидения в Ливерпуле / Фото EBU

Чего ты ждешь от Евровидения?

Хм... Ну, я чувствую, что моя главная цель заключается в распространении моей музыки, общении с новыми людьми.

Ты уже представляла Литву на Евровидении в 2015 году в Вене. Что мотивировало тебя снова вернуться на конкурс?

Не поверишь, но все началось как шутка. Я не думала возвращаться на конкурс, но в прошлом году я была в Лондоне, где должна была провести несколько уроков с новым преподавателем вокала.

Мы вместе с ней отправились в местный бар на открытый микрофон. Там была одна из подруг преподавательницы, которая, как выяснилось, фанатка Евровидения. И это было что-то вроде: "О, ты фанатка? Может быть, мне стоит поехать на Евровидение, я смогу победить и подарить тебе билет?". Вот такая история.

Моника Линките и Вайдас Баумила – This Time: смотрите видео выступления с Евровидения-2015

Какое главное послание твоей песни Stay?

Если бы мне нужно было выбрать одно слово, которым можно было бы описать мою песню, то я бы выбрала именно "исцеление". Я считаю, это именно то, в чем люди нуждаются в наше время.

Эта песня – моя личная история. Очень личная. Но при таких обстоятельствах, которые мы имеем сейчас, важно вылечиться, исцелиться.

Моника Линките – Stay: смотрите видео с нацотбора Литвы на Евровидение-2023

Европа немного слепа, – Моника Линките о том, почему важно всегда говорить о войне

На промо-мероприятиях перед конкурсом в общении с журналистами ты часто говоришь об Украине, о войне с Россией. Однако часто фанаты конкурса пишут что-то вроде: "Зачем это? Евровидение вне политики". Хотелось бы услышать твое мнение – почему важно говорить о происходящем, в том числе и на этой площадке?

Украина сейчас привлекает внимание. Я не отделяю себя и хочу быть честной перед собой и перед людьми на сцене. Когда мы говорим о таких глобальных вещах, которые сейчас происходят в мире, я чувствую свою ответственность и считаю, что я должна говорить о том, что я думаю и на что нужно обращать внимание. А война – это главное. Это буквально главное, о чем мы сейчас должны говорить и думать.

Моника Линките о войне в Украине во время пресс-конференции участников Евровидения в Израиле: смотрите видео

Я надеюсь, что вы, украинцы, ощущаете поддержку народа Литвы. Я не могу не говорить о войне, потому что это нужно. Сейчас Европа немного слепа, и я считаю, что они недостаточно поддерживают вас.

И так, если я буду единственной, кто будет говорить о войне на Евровидении, то я полностью согласна с этим. Евровидение – это не политический конкурс, но мы должны говорить, что Украина должна быть свободна!

На этих же промо-мероприятиях ты имела возможность познакомиться с конкурентами – артистами из других стран. Какая встреча тебе запомнилась больше всего?

Я помню встречу с TVORCHI, когда мы были на вечеринке в Барселоне. Если не ошибаюсь, они пришли позже.

Мы с ними быстро разговорились. Они очень веселые ребята. Сейчас мы с ними общаемся в инстаграме.

А еще мы сблизились с Бланкой Паломой, которая представит Испанию. Она удивительна, я очень люблю ее. А еще общаюсь с ребятами из Словении, Латвии, Ирландии, девушками из Эстонии и Франции. У меня появилось много друзей.

Одна из любимых песен – почему Моника Линките решила перепеть "1944"

Недавно на официальном канале Евровидения появился кавер на песню Джамалы "1944" в твоем исполнении. Почему ты выбрала именно эту песню?

Это одна из моих любимых песен за всю историю Евровидения. Помню, что у меня были мурашки, когда я впервые ее услышала. Я даже плакала.

Так что я решила вспомнить ту энергию и те эмоции, которые мне давала эта песня. Ну и еще одной причиной, почему я выбрала "1944" стало то, что в этом году Евровидение должно быть в Украине, поэтому мне хотелось выбрать что-то украинское.

Однако было сложно из-за того, что она поет эту песню не на украинском, а на крымскотатарском. Было сложно петь. И да, все же знают, что Крым принадлежит вам.

Моника Линките – "1944": смотрите видео онлайн

Была ли ты когда-нибудь в Украине?

Нет, к сожалению. Мы планировали с друзьями поехать в Киев прошлой весной, но началась полномасштабная война, поэтому ничего не вышло.

Многие мои друзья бывали у вас. Наслаждались красотой и природой, рассказывали мне о том, как прекрасен Киев. Некоторые мои товарищи работают в музыкальной индустрии и отвечают за световое шоу на сцене, они работают с украинскими группами, поэтому и имели возможность часто бывать в вашей стране. А я хотела просто уехать как туристка. К сожалению, не получилось. И сейчас тяжело.

Обращение Моники Линките к украинцам

Что бы ты хотела сейчас сказать украинцам?

Я горжусь вами. Действительно. Я каждый день думаю о том, какими сильными и сплоченными могут быть люди. И это дает надежду. Вы доказываете, что можете постоять за себя. Я не уверена, что в любой другой стране люди могут быть так объединены и так противостоять врагу.

И вы стоите не только за себя, потому что война касается не только Украины. Эта война касается всей Европы. И вы защищаете нас!

Моника Линките выступит во втором полуфинале Евровидения 11 мая под номером 15. В этот же вечер будет голосовать Украина.