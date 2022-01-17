Монатік зібрав аншлаг у Нью-Йорку й вперше вийшов на сцену з синами: миле відео

Американський тур Монатіка стартував 31 грудня в Маямі. Останній концерт він дав у суботу, 15 січня. У Нью-Йорку український артист зібрав аншлаг і вперше за всю кар'єру вивів на сцену синів.

Трохи більш як за два тижні Монатік об'їздив сім штатів і дав сім концертів – у Маямі, Атланті, Х'юстоні, Лос-Анджелесі, Сіетлі, Чикаго та Нью-Йорку. Його заключний виступ став справжньою феєрією – у залі на Таймс-Сквер був sold out, а на сцені вперше з'явились сини артиста.

Цікаво Величезний торт, парк розваг і сонячний Лос-Анджелес: день народження сина Монатіка у фото

6-річний Данило і 5-річний Платон вийшли на сцену після того, які їхнього батька покликали на біс. Разом з усією командою вони вклонились енергійній публіці й зірвали шквал овацій. Судячи з відео, хлопчики трохи знітилися.

Нью-Йорк, так вмієш лише ти. Дякую від душі! Це було так голосно! Так яскраво! Ми по-справжньому засяяли, а Даня та Платон вперше побачили шановну аудиторію зі сцени,

– поділився емоціями Монатік.

"Загалом це був незабутній тур! Дякую всім і особисто кожному, хто відвідав JoMo і разом з нами створював ці безцінні емоції", – завершив співак.

Для перегляду відео з синами Монатіка гортайте вправо

Яким був американський тур Монатіка:

По прильоту в Маямі артист повів дружину і синів у музей сучасного мистецтва Wynwood Walls.

У Флориді вони відсвяткували Новий рік, а на пляжі зустріли українську зірку – Влада Яму з дружиною Ліліаною і сином Леоном.

У перерві між гастролями Монатік возив дітей у Голлівуд і показав їм Алею слави.

У Лос-Анджелесі сім'я відсвяткувала день народження молодшого сина Платона. Імениннику спекли величезний торт і повели в парк атракціонів.

обличчя синів Монатік показав лише у квітні 2021 року, у новому кліпі на пісню "Ресницы безопасности". Відтоді він часто публікує фото з дітьми і навіть знімається з ними для глянців

Повний текст публікації Монатіка:

Нью-Йорк, так вмієш лише ти. Дякую від душі! Це було так голосно! Так яскраво! Ми по-справжньому засяяли, а Даня та Платон вперше побачили шановну аудиторію зі сцени.

Загалом це був незабутній тур! Дякую всім і особисто кожному, хто відвідав JoMo і разом з нами створював ці безцінні емоції! Щиро сподіваємося, що незабаром побачимося знову, щасливі та здорові.