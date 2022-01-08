У США Монатік полетів ще наприкінці грудня, адже в новорічну ніч давав концерт у Маямі. Після феєричного старту світового туру він затримався у Флориді ще на тиждень. Туди прилетів і Влад Яма з дружиною Ліліаною та сином Леоном.

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З Києва зіркова сім'я відправилась у Мексику, де й відзначила Новий рік, а звідти полетіла в Маямі. Схоже, зірки оселились в одному готелі, бо несподівано зустрілись на людному пляжі. Монатік заскочив зіркового товариша, коли той розкладався на піску між лежаками.

О Боже, Дженніфер, поглянь на цього чоловіка! Якийсь телеведучий чи відомий танцівник, я не знаю. Скажи мені, хто це! Вау, думаю, я знаю його,

– жартував Монатік англійською.

Звичайно ж, мультиартист з дружиною не пройшли повз. Вони покликали зіркову сім'ю і зробили кумедне спільне селфі. "Чудовий початок 2022", – підписав Монатік серію фото з Владом Ямою і командою, з якою підкорює США.

"Як приємно було зустріти вашу світлу та позитивну сім'ю. Ваше тепло відчувається навіть на відстані. Гарних гастролей Америкою", – відповіла Ліліана Яма в коментарях.

Влад Яма з дружиною і сином на пляжі в Маямі / Фото з інстаграм-сторіс Монатіка

Монатік з дружиною, Владом Ямою і Ліліаною / Фото з інстаграму мультиартиста

Зазначимо, у США в Монатіка заплановано сім концертів. Перший відгримів 31 грудня в Маямі, а останній відбудеться 15 січня в Нью-Йорку.