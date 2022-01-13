У великий тур Америкою Монатік взяв не лише дружину, а й синів. Діти гастролюють і літають штатами на рівні з дорослими. Однак у щільному графіку зірковий татусь знаходить час, щоб показати їм світ. Так, у день народження Платона він влаштував яскравий вихідний для всієї команди.
Не пропустіть Монатік зворушливо привітав сина з днем народження: рідкісні спільні фото
На сніданок імениннику подарували величезний торт з написом Happy Birthday Platon – "З днем народження, Платон", а після влаштували екскурсію в тематичний парк кінокомпанії Universal Studios. Сини і всі колеги співака на власні очі побачили, як створювались їхні улюблені фільми та мультики.
Платошик запросив найкращу команду на святкування першого ювілею до найфантастичнішого парку атракціонів. Щасливі, як діти,
– поділився Монатік.
Після парку розваг на Платона і всіх гостей його дня народження чекав обід на терасі ресторану. Там хлопчик задмухав ще одну свічку, цього разу на морозиві, а не на торті.
"Платошика вітаємо з днем народження в усіх прекрасних місцях Лос-Анджелеса", – розповіла Ірина Демічева у своєму інстаграмі.
Фото зі святкування дня народження сина Монатіка
Син Монатіка в день народження з тортом / Фото з інстаграму співака
Син Монатіка в день народження з тортом / Фото з інстаграму співака
Син Монатіка в день народження у парку розваг / Фото з інстаграму Ірини Демічевої
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Де Монатік встиг побувати з дітьми
- По прильоту в Маямі артист повів дружину і синів у музей сучасного мистецтва Wynwood Walls.
- У сонячному місті на березі океану вони відсвяткували Новий рік, а на пляжі зустріли українську зірку – Влада Яму з дружиною Ліліаною і сином Леоном.
- У перерві між гастролями Монатік привіз дітей в Голлівуд і показав їм всесвітньо відому Алею слави.