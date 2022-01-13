У великий тур Америкою Монатік взяв не лише дружину, а й синів. Діти гастролюють і літають штатами на рівні з дорослими. Однак у щільному графіку зірковий татусь знаходить час, щоб показати їм світ. Так, у день народження Платона він влаштував яскравий вихідний для всієї команди.

Не пропустіть Монатік зворушливо привітав сина з днем народження: рідкісні спільні фото

На сніданок імениннику подарували величезний торт з написом Happy Birthday Platon – "З днем народження, Платон", а після влаштували екскурсію в тематичний парк кінокомпанії Universal Studios. Сини і всі колеги співака на власні очі побачили, як створювались їхні улюблені фільми та мультики.

Платошик запросив найкращу команду на святкування першого ювілею до найфантастичнішого парку атракціонів. Щасливі, як діти,

– поділився Монатік.

Після парку розваг на Платона і всіх гостей його дня народження чекав обід на терасі ресторану. Там хлопчик задмухав ще одну свічку, цього разу на морозиві, а не на торті.

"Платошика вітаємо з днем народження в усіх прекрасних місцях Лос-Анджелеса", – розповіла Ірина Демічева у своєму інстаграмі.

Фото зі святкування дня народження сина Монатіка

Син Монатіка в день народження з тортом / Фото з інстаграму співака

Син Монатіка в день народження з тортом / Фото з інстаграму співака

Син Монатіка в день народження у парку розваг / Фото з інстаграму Ірини Демічевої

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Де Монатік встиг побувати з дітьми