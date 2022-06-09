Знаменитості озвучили твори молодих і досвідчених поетів. Це вірші, які були написані в перші три місяці повномасштабної війни. Щоб твори були "живішими", їх поклали на музику та доповнили асоціативним рядом. Про це 24 каналу розповіла пресслужба проєкту.

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До проєкту "Буремні вірші" приєднався народний артист України Павло Зібров, який зачитав вірш Артема Сенчило "На битій градами дорозі". Автор написав цей твір на 40 день війни.

Павло Зібров – вірш "На битій градами дорозі" Артема Сенчило: дивіться відео онлайн

Харизматичний співак Артем Пивоваров зачитав вірш Володимира Юдіна "Коли зустрінемось ми знову". У цьому творі автор описав свої переживання, біль та мрії про зустріч з родиною чоловіка, який відправив своїх жінку та дітей за кордон, якомога далі від війни.

Артем Пивоваров – вірш Володимира Юдіна "Коли зустрінемось ми знову": дивіться відео онлайн

Вірш Оксани Волошиної "Заспокой мене, милий, поглядом" чуттєво прочитала телеведуча Алла Мазур. Авторка наповнила твір словами любові та невимовної туги всіх українських жінок, які відправили своїх коханих на війну. Оксана змогла передати всі емоції, оскільки її чоловік теж зараз на фронті.

Це постійне відчуття напруги. Розуміння, що кожне побачення може бути останнім, а інакше ніяк, бо хтось мусить. І так хочеться по-жіночому затулити, сховати, але... Ніщо не заспокоїть, тільки його голос, тільки його погляд,

– поділилася Волошина.

Алла Мазур – вірш Оксани Волошиної "Заспокой мене, милий, поглядом": дивіться відео онлайн

Автор проєкту "Буремні вірші" Павло Шилько зачитав вірш "Я з тих..." поета Василя Логая. Саме цей твір надихнув Павла на створення арт-проєкту. У вірші розповідається про те, що всі українці, хто на передовій, хто в тилу робить все можливе, аби наблизити перемогу, що "кожен з нас, то майже гармата, що ворога спалює в чорну золу".

Павло Шилько – вірш Василя Логая "Я з тих...": дивіться відео онлайн

Зазначимо, що це вже друга частина проєкту. У першій вірші озвучували Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук та Олег Панюта. Згодом до "Буремних віршів" приєднаються MONATIK, Юлія Саніна, Ольга Горбачова та інші зірки.

Арт-проєкт ще продовжується і продюсери закликають українців приєднуватися до ініціативи, та надсилати свої роботи на електронну пошту: buremni2022@gmail.com.