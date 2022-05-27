Першими знаменитостями, які приєдналися до політичного проєкту, стали Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Алла Мазур та Олег Панюта.

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Про проєкт "Буремні вірші"

Автор проєкту Павло Шилько звернувся до підписників у фейсбуці з проханням надіслати вірші, що були написані в буремні часи – від 24 лютого 2022 року. Тоді відгукнулися багато авторів, які поділилися власними історіями, вилили душу, ділилися потаємним і розказували про пережите під час бомбардувань та евакуації.

Сьогодні, коли Україна переживає важкі випробування, віршотерапія та сучасна поезія воєнного часу набуває особливого значення та відіграє важливу роль у психоемоційному здоров'ї нації.

Згодом до проєкту також мають приєднатися Монатік, Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Ольга Горбачова та інші відомі люди України.

Щоб вірші, які вже встигли записати у прочитанні зірок, були "живішими", їх поклали на музику та доповнили асоціативним відеорядом.

Українці зірки читають вірші про війну

Маша Єфросиніна – вірш "Страта" Ігоря Дрижчаного: дивіться відео онлайн

Павло Шилько – вірш "Доктор" Тоні Кузьмич: дивіться відео онлайн

Володимир Остапчук – вірш "Коли закінчиться війна" Ангеліни Дрьомової

Олег Панюта – вірш "Тут ходили колись трамваї" Олени Татьянченко

Артпроєкт ще продовжується і продюсери закликають українців приєднуватися до ініціативи, та надсилати свої роботи на електронну пошту buremni2022@gmail.com.