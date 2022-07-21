В подземке Монатик выступил в среду вечером, 20 июля. Свои хиты он исполнил под оркестр на станции метро "Майдан Независимости".

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Монатик выступил в киевском метро

Мультиартист пел и новые треки с альбома "ART Оборона", и старые русскоязычные хиты – "Мокрая", "Сильно", "То, от чего без ума" и другие. Неожиданно для публики Монатик спел кавер на песню Николая Мозгового "Дивна ніч" и "Старі фотографії" Скрябина.

Мы жили хорошо, жить будем еще лучше. Я искренне верю, что это увижу. Но даже если у меня остался только день, знай, что впереди всю жизнь в таких, как я. Как думаешь, они тебе простят такое?

– процитировал певец отрывок из стихотворения для проекта "Буремні вірші".

Поскольку жена Монатика Ирина с ним в Киев не приехала, то опубликовала видео с концерта и написала: "Моя любовь. Невыносимо скучаю по тебе. Не могу, так тоскую". По-видимому, она с сыновьями осталась в Польше.

Напомним, в июне, в интервью Славе Демину Монатик обещал, что вернется в Киев после благотворительного тура Life will win, в который ездил с Кароль, Wellboy, Pianoбоем, Златой Огневич, Скрипкой, Alina Pash, "Кварталом 95" и другими.