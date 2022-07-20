Після 24 лютого Макс Барських отямився – відмовився від кар'єри в росії, кривавих рублів і захопив своєю патріотичною позицією. Разом з ним від ворожого шоу-бізу відрікся режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв, який його продюсує. Зараз вони готують "потужні благодійні заходи у декількох частинах світу", тож виїхали за кордон.
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Алан Бадоєв про перший за 5 місяців виїзд за кордон
"Сьогодні я вперше за 5 місяців почув вже забуті звуки аеропорту, голос бортпровідника, відчув, як літак відривається від землі та балансує в небі. Ще пів року тому все це було рутиною мого життя, все в ньому було пов'язано з подорожами", – розповів режисер.
Він зізнався, що заснув у літаку й усе "сподівався, що вся ця війна – це сон", а за бортом на нього чекатимуть друзі й екзотична країна. Однак реальність зовсім інша. Зараз режисер думає про небо лише після чергового ракетного удару росіян.
Останні місяці, як і ви, я згадую про небо лише після удару ракет. Перед сном тихо молюся та говорю до мами, бо зараз вона мій головний янгол,
– зізнався Алан Бадоєв.
Однак Алан Бадоєв пообіцяв, що після робочої поїздки повернеться в Україну.
"Маю багато роботи і мало часу. Треба працювати заради нашої перемоги, для наших хлопців! До зустрічі в моєму Києві", – написав кліпмейкер.
Алан Бадоєв за кордоном / Фото з інстаграм-сторіс режисера