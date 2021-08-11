Монатік влаштував дружині сюрприз з нагоди дня народження
Джерело:інстаграм Ірини Монатік
Мультиартист Монатік та його дружина Ірина відпочивають за кордоном. З нагоди дня народження співак влаштував коханій сюрприз. Пара насолоджувалась концертом джаз-бенду.
Дружина відомого артиста Монатіка Ірина Демічева 10 серпня святкувала 35-річчя. Перед днем народження вона разом з чоловіком відправилась за кордон. Ймовірно, співак з коханою відпочивають у Туреччині.
До теми Як же мені пощастило, – Монатік романтично привітав кохану з днем народження
Монатік влаштував дружині сюрприз
Знаменитість привів іменинницю з синами на концерт просто на березі моря. Сім'я сиділа за довгим святковим столом перед сценою. Разом з ними зібралися найближчі друзі. Монатік тримав інтригу та не розповідав, що відбуватиметься далі.
Коханий влаштував сюрприз,
– написала Ірина.
Сюрприз Монатіка для дружини / Фото з інстаграм-сторіз
Вже під вечір розпочався яскравий виступ джаз-бенду. З нагоди дня народження одна з музиканток особисто зіграла для Ірини.
Сюрприз Монатіка для дружини / Фото з інстаграм-сторіз
Сюрприз Монатіка для дружини / Фото з інстаграм-сторіз
Зазначимо, що заради дружини Монатік взяв коротку відпустку у перерві між гастролями. Вони зупинилися у красивій віллі серед гір з терасою і басейном. Цей відпочинок повинен стати для виконавця перезавантаженням, адже за його словами, він багато часу приділятиме дружині, дітям та просто релаксу.
У день народження Ірини, приблизно після опівночі, артист привітав кохану в мережі та традиційно присвятив їй романтичний вірш.
Додамо, що сини Монатіка – Платон і Данило – вже не вперше літають за кордон. Із зірковими батьками вони розважалися в Туреччині та на Мальдівах.