Жена известного артиста Монатика Ирина Демичева 10 августа праздновала 35-летие. Перед днем ​​рождения она вместе с мужем отправилась за границу. Вероятно, певец с любимой отдыхают в Турции.

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Монатик устроил жене сюрприз

Знаменитость привел именинницу с сыновьями на концерт прямо на берегу моря. Семья сидела за длинным праздничным столом перед сценой. Вместе с ними собрались близкие друзья. Монатик держал интригу и не рассказывал, что будет происходить дальше.

Любимый устроил сюрприз,

– написала Ирина.



Сюрприз Монатика для жены / Фото с инстаграм-сториз

Уже под вечер началось яркое выступление джаз-бэнда. По случаю дня рождения одна из музыкантов лично сыграла для Ирины.



Сюрприз Монатика для жены / Фото с инстаграм-сториз



Сюрприз Монатика для жены / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, что ради жены Монатик взял короткий отпуск в перерыве между гастролями. Они остановились в красивой вилле среди гор с террасой и бассейном. Этот отдых должен стать для исполнителя перезагрузкой, ведь по его словам, он много времени будет уделять жене, детям и просто релаксу.

В день рождения Ирины, примерно после полуночи, артист поздравил любимую в сети и традиционно посвятил ей романтическое стихотворение.

Добавим, что сыновья Монатика – Платон и Даниил – уже не впервые летают за границу. Со звездными родителями они развлекались в Турции и на Мальдивах.