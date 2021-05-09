Романтичне фото зі знаменитим чоловіком оприлюднила Ірина Демічева. На ньому вона постала в обтислій мінісукні чорного кольору, поверх якої одягла прозоре біле вбрання з широкими рукавами. Свій образ дружина Монатіка доповнила масивними червоними сережками і сандалями.

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Сам музикант позував у білій футболці оверсайз, вкорочених чорних штанах і капцях. Ірина ніжно пригорнулася до Монатіка і поцілувала його в чоло. "Моє кохання", – лаконічно підписала обраниця співака.

Як Монатік відпочиває в Туреччині з дружиною і синами

У відпустці музикант багато часу присвячує соцмережам. Він сам записує кумедні ролики та залучає до зйомок синів – Платона і Данила, обличчя яких показав у кліпі на пісню "Ресницы безопасности", а тоді з'явився з ними на обкладинці глянцю. Сім'я захопилася великим тенісом, щоправда, наймолодший син Монатіка поки не бере до рук ракетку.

"Від занять великим тенісом в моєму житті залишилася лише любов до цього спорту. Навички втрачені зовсім, але ж колись навіть виходило", – поділилася Ірина Демічева, яка пообіцяла відновити тренування після повернення в Київ.