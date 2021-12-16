Успішний український гурт KAZKA продовжує тішити фанів захопливими прем'єрами. Цього разу колектив випустив кліп на пісню "Автовідповідач".

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Новий кліп від гурту KAZKA

Пісня "Автовідповідач" увійшла до нового альбому KAZKA SVIT, Vol. 1. Режисером кліпу на трек виступив Антон Штука, а оператором – Ілля Михайлусь.

Відеоробота виконана у стилі роуд-муві. У кліпі є і ретро автівка, і дивні попутники, і дорожні пейзажі, і неочікувані сюжетні повороти, і навіть містика. Гурт KAZKA розповідає історію про болісне розставання, від якого хочеться втекти, але, попри відстань, чомусь не вдається.



KAZKA / Фото пресслужби

Зіграти закоханого Олександрі Заріцькій допоміг партнер за проєктом "Танці з зірками" Юрій Мєшков. Під час зйомок йому довелося пройти немало складнощів: лежати в багажнику і бути обмотаним телефонними дротами.

Наше короткометражне роуд-муві – це своєрідне зізнання. Зізнання у тому, що часом кожна людина робить крок назад та пускає минуле у своє життя. Ми приймаємо рішення, даємо собі обіцянки, але, залишившись наодинці, дозволяємо собі слабкість та даємо волю емоціям,

– прокоментувала Заріцька.

KAZKA – "Автовідповідач": дивіться відео онлайн

Додамо, на проєкті "Танці з зірками" Юрій Мєшков і справді зізнавався у почуттях до партнерки та натякав, що закоханий у неї. "Вона мені подобається як дівчина. Вона дуже красива, чуттєва, з нею почуваєшся чоловіком. Саша – це мій скарб", – заявляв танцівник.

Тим часом гурт KAZKA подовжує працювати над метавсесвітом KAZKA SVIT, де музика є поруч з іншими креативними проєктами. Нещодавно колектив став одним із перших у світі, що анонсував вихід власної валюти – KAZKA COIN.