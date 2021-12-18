Пока одни пытаются продраться в праздничные чарты, Монатик стремительно покоряет сеть новогодней интерпретацией популярной песни "Зажигай" (JoMo). В июле певец презентовал жаркий трек о том, как зажигать, а не прожигать жизнь, а 17 декабря перепел его на праздничный лад.
К теме От Адель и Måneskin до Wellboy и Go_A: 10 самых успешных музыкальных новинок 2021 года
Мы решили по традиции сделать новогоднюю версию любимой песни. Этот год прошел под лозунгом JoMo, призывая "Зажигать, а не прожигать эту жизнь". И на этот раз мы сняли "живую фотокарточку" команды MONATIK 2021,
– поделился Монатик.
Так, новогодний клип на песню "Зажигай" артист снял в загородном доме, а в кадре предстал со всей командой – от хореографа до SMM-специалиста. Более того, в видео появилась жена Монатика Ирина Демичева! Вдвоем они позировали на качелях на заднем дворе, ярко украшенном гирляндами и прочим новогодним декором.
Монатик – Зажигай (New Year's Version): смотрите видео онлайн
Интересно Александра Зарицкая и Юрий Мешков показали чувства в новом клипе KAZKA: драматическое видео
Реакция сети на новогоднюю версию "Зажигай":
- "Невероятное видео! Какая атмосфера! Как все заморочились и до деталей проработали все";
- "Песня зазвучала по-новому, классная работа";
- "Дима – гениальный человек. Его творения в любое время года неповторимы";
- "Каждый раз любимая команда удивляет! Благодаря Вам уже появилось праздничное настроение";
- "Как всегда очень круто! Не прекращаете нас радовать, спасибо";
- "Очень зарядили настроением на грядущие праздники, спасибо".