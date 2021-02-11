Український мультиартист Монатік вперше розповів, як освідчувався дружині Ірині. Музикант поділився, що влаштував романтичну вечерю для коханої на одному з дахів Києва.

Напередодні Дня святого Валентина артист поділився історією про те, як зробив пропозицію своїй обраниці. Дмитро поділився, що вирішив цей момент зробити особливим та надзвичайно романтичним.

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Монатік про освідчення дружині

Продюсер розповів, що для Ірини підготував сюрприз, на який вона точно не очікувала. Він власноруч спорудив ресторан. Таємна вечеря відбувалася на одному з дахів столиці.

Все почалося на одному з дахів на проспекті Перемоги. У той день я нарешті наважився освідчитися. Тоді спорудив своєрідний ресторан. Був один столик серед зелені та святкових ліхтарів, які вона дуже любить. Перед тим, як поставити найважливіше питання, я вперше прочитав вірш "Ти". Так ми офіційно стали сім'єю. Я щиро бажаю, щоб День закоханих тривав цілу вічність,

– поділився Дмитро.

Монатік – вірш "Ти": дивіться відео онлайн

Народний улюбленець також додав, що цінує кожен день, який проводить з коханою. Серед важливих моментів у їхньому спільному житті, найзнаковіших та яскравих є перша зустріч з океаном, перша поїздка до Діснейленду, мандрівки до Азії, США, Італії, Барселони, зустріч з Фареллом Вільямсом, Brit Awards 2020, а також концерт Джастіна Тімберлейка.

Що відомо про стосунки Ірини та Дмитра