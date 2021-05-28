Відомий український мультиартист Монатік та його дружина Ірина відвідали свято синів Платона і Данила. У п'ятницю, 28 травня, діти відсвяткували випускний.

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Сини Монатіка закінчили дитячий садок

Вихователі дитячого садка організували тематичний випускний у стилі "Гаррі Поттера". Данило та Платон були одягнені відповідно – у довгі мантії з каптурами, светри з червоно-золотими краватками та чорні штани.

Який важливий день для нашої родини, випускний Данечки і Платона в садку! Тематика "Гаррі Поттер" – наші потрапили в Грифіндор,

– поділилась Ірина Монатік.

Дружина Монатіка додала, що діти обожнювали ходити в садок. Також вона подякувала педагогам, вихователям і батькам діток.

"Сльози струмком… щастя, гордість, багато думок в голові про швидкоплинність часу… Вдячність, любов і радість. Від щирого серця всім бажаю діток, як мінімум двох, але краще і більше. Всім любові і добра", – підсумувала Ірина.

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Миловидна серія світлин з випускного дітей Монатіка зачарувала мережу. У коментарях фани засипали зіркових синів компліментами: