На рингу в боксерських рукавичках: Монатік показав, як проводить вікенд з синами

Популярний український мультиартист Монатік навіть пропри численні проєкти та зйомки знаходить час для синів – Данила і Платона. Хлопці дуже енергійні, тому зірковий батько підбирає для них активний відпочинок. Так, сім'я провела вікенд на боксерському рингу.

Після зимового відпочинку на Мальдівах в січні цього року співак все частіше показує нащадків публіці та ділиться їхніми успіхами. Монатік похизувався, що допоміг дітям опанувати новий вид спорту – бокс, і захопив прихильників фото з тренування.

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Як Монатік проводить вікенд з синами

Успішний артист намагається тримати себе в формі й привчає до активного способу життя своїх дітей. На райському курорті він вчив плавати молодшого 4-річного сина Платона, тоді як 5-річний Данило вже самостійно перепливав басейн. Повернувшись в Україну, Монатік привів дітей на бокс.

Він опублікував фото, на якому постав на рингу з синами. Знаменитий батько позував у блакитній кофті, чорно-білих лосинах і шапці. З кадру видно, що музикант виснажений після тренування, а от хлопці з захватом демонструють вивчені рухи. Вони одягнені в спортивні штани, футболки та боксерські рукавиці.

"Спортивна сімейна суботу", – зазначив артист.

Додамо, на фото відреагував навіть український боксер-чемпіон Іван Редкач, залишивши смайлик у вигляді вогню. За лічені години користувачі оцінили допис майже 20 тисячами лайків, а в коментарях висловили захват від активного вікенду співака: