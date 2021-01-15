Багато українських зірок на час локдауну відправилось на Мальдіви. На райський курорт з синами та дружиною вирушив і Монатік. На відпочинку артист опанував нове захоплення та побудував з дітьми неймовірні пісочні замки.

Популярний мультиартист після плідного творчого року влаштував сімейну відпустку на Мальдівах. Понад тиждень Монатік відпочиває на узбережжі Індійського океану з дружиною Іриною та синами Данилом і Платоном. В інстаграм-профілі з 2,5-мільйонною аудиторією він показав, як розважає синів на елітному курорті.

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Монатік з синами побудував пісочні замки на Мальдівах

На безлюдному пляжі зірковий батько влаштував для дітей творче заняття. Монатік разом з дітьми навчився будувати фантастичні пісочні замки. Сім'я створила ціле королівство з кількома вежами.

"Тато будує синам замки з піску", – прокоментувала дружина Монатіка.

Попри сезон дощів і вітряну погоду сім'я Монатіка весело та цікаво проводить час на відпочинку на Мальдівах. Раніше співак влаштував сімейну велопрогулянку, під час якої старший син Данило їхав на велосипеді самостійно, та вчив плавати в басейні молодшого Платона.



Монатік з сином на Мальдівах / Фото Instagram / @irinamonatik



Монатік на Мальдівах / Фото Instagram / @irinamonatik

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