Популярный украинский мультиартист Монатик даже несмотря на многочисленные проекты и съемки находит время для сыновей – Даниила и Платона. Ребята очень энергичные, поэтому звездный отец подбирает для них активный отдых. Так, семья провела уикенд на боксерском ринге.

После зимнего отдыха на Мальдивах в январе этого года певец все чаще показывает детей публике и делится их успехами. Монатик похвастался, что помог детям освоить новый вид спорта – бокс, и восхитил поклонников фото с тренировки.

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Как Монатик проводит уикенд с сыновьями

Успешный артист старается держать себя в форме и приучает к активному образу жизни своих детей. На райском курорте он учил плавать младшего 4-летнего сына Платона, тогда как 5-летний Даниил уже самостоятельно переплывал бассейн. Вернувшись в Украину, Монатик привел детей на бокс.

Он опубликовал фото, на котором предстал на ринге с сыновьями. Знаменитый отец позировал в голубой кофте, черно-белых лосинах и шапке. Из кадра видно, что музыкант истощен после тренировки, а вот ребята с упоением демонстрируют выученные движения. Они одеты в спортивные штаны, футболки и боксерские перчатки.

"Спортивная семейная суббота", – отметил артист.

Добавим, на фото отреагировал даже украинский боксер-чемпион Иван Редкач, оставив смайлик в виде огня. За считанные часы пользователи оценили сообщение почти 20 тысячами лайков, а в комментариях выразили восторг от активного уикенда певца: