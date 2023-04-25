Концерти для військових і мільйони на допомогу: як змінився і чим відзначився Монатік за війну

Війна застала Монатіка в Барселоні з дружиною та дітьми, а в липні він повернувся в Україну. Артист їздить світом з благодійними концертами й уже запланував тур Україною. Більше про його діяльність читайте далі.

Мабуть, усі пам'ятають відео Монатіка з рядками "вы этого хотели, русская власть?", яке він опублікував на третій день повномасштабної війни в Україні. Тоді артист ще спілкувався російською та просив матерів Росії та Білорусі не відпускайте своїх дітей на війну. Що змінилося за останній рік, дізнавайтеся в матеріалі 24 Каналу.

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Як Монатік допомагає Україні під час війни

В Україну Монатік повернувся тільки на шостий місяць війни. Однак з квітня 2022 року долучався до благодійних концертів "Доброго вечора! Ми з України" і разом з іншими артистами збирав гроші на гуманітарну допомогу у фонд Маші Єфросиніної. Водночас його Monatik Corporation закуповувала ліки, гуманітарну допомогу на передову на мільйони гривень і навіть виділяв гранти молодим музикантам, художникам, аніматорам.

У квітні 2022 року Монатік випустив реп-композицію "ArtOборона", яку присвятив усім захисникам України, і саме вона поклала початок його однойменному туру на підтримку Батьківщини, що стартував у серпні. Він давав концерти по всьому світу – від Польщі до Ізраїлю – і зібрав більш ніж 20 мільйонів гривень.

Подібні звіти ніколи не були моїми принципами. Весь час я вважав за краще робити гарні справи і не кричати про це. Проте розумію, що несу відповідальність перед кожним, хто приходить до нас на концерти та стає частиною нашого спільного фронту,

– коментував Монатік.

19 травня стартує всеукраїнський тур "ART Оборона", з яким співак об'їде понад 20 міст, щоб зібрати гроші на допомогу дітям, сім'ям з деокупованих, прифронтових територій.

Монатік – ArtOборона: дивитись відео онлайн

Крім того, Монатік дає концерти для військових, прикордонників, лікарів та поліції, під час масованого обстрілу України виступав для дітей у бомбосховищі Охматдиту, зустрічався з пораненими воїнами у Львові.

Чому Монатік не пішов воювати

Про повномасштабне вторгнення Росії Монатік дізнався від дружини Ірини, вона розбудила його о 5 ранку 24 лютого криками: "Почалася війна! Бомблять усі наші міста". Він ніби щодня звинувачував себе за те, що перебував у відносній безпеці, і навіть радився зі знайомими-військовими, щоб теж взяти в руки зброю. Однак ті відповідали: "Дімо, тебе тут ще не вистачає з твоїм військовим досвідом".

Я не можу уявити, що когось убиваю. Я готовий виходити на артфронт,

– казав Монатік у червні, до того, як повернувся в Україну.

Тоді як в інтерв'ю Маші Єфросиніній додав, що не міг покинути сім'ю: "У нас одна валіза. Ми не знаємо, куди нам їхати, що нам робити. Нас позбавили життя. І нам треба щось думати. У нас двоє маленьких дітей. І я не можу в такий складний час, коли ми абсолютно нічого не розуміємо, просто взяти й все: "Я пішов". Я не міг залишити їх напризволяще".

Що каже про концерти в Росії після 2014 року

Монатік не приховує, що виступав у Росії після окупації Криму та війни на Донбасі. Він їздив туди до 2015 року, бо шукав швидкої популярності. За його словами, тоді в шоу-бізі були інші правила: "Відчувалося, що доки пісня не стане популярною в Росії, то й в Україні вона не так сильно грає".

Однак з концертами в країні-агресора артист зав'язав 2015 року, адже "збагнув, що не може, почувався дискомфортно". Великі гроші й масштабні перспективи його не спокусили, тому що, як каже, завжди думав про творчість і людей.

Де зараз сім'я Монатіка

Більш як рік війни сім'я Монатіка – дружина Ірина Демічева та сини Платон і Даня – жила у Варшаві й час від часу вибиралася на концерти батька в Європі. Наприкінці березня 2023 року вони нарешті повернулися додому в Київ. Артист зустрів їх з кульками, чим розчулив і зіркових друзів, і кохану.

"Дім, милий дім. Я люблю тебе, Монатік. Безмежно дякую за такий прийом вдома", – писала Ірина. Зараз вони мешкають у приватному будинку в котеджному містечку під Києвом і проводять багато часу разом.