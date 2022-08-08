Український мультиартист Монатік є в тому списку зірок, які не одразу зрозуміли важливість відректися від російського ринку. Він перестав їздити в росію з 2015 року.

Читайте також Ольга Сумська емоційно відповіла усім, хто радить їй зректися доньки з Москви

Монатік про виступи в росії

Співак пояснив свої гастролі в росії іншими правилами у шоубізнесі. Начебто до 2014 року без залучення російського ринку пісні в Україні не могли стати хітами.

"Тоді був інший шоубізнес та інші правила. До 2014 року відчувалося, що доки пісня не стане популярною в росії, то й в Україні вона не так сильно грає. У 2014 році після Революції Гідності все почало змінюватися, але все одно. Наші пісні в Україні почали сприйматись краще, що подарувало нам можливість не дуже думати про той ринок, а розвиватися вдома", – сказав Монатік.

Я їздив у рф після 2014 року, був там останній раз, здається у 2015. Потім збагнув, що не можу, почувався дискомфортно. Усі завжди хочуть більше і більше. Так ми люди влаштовані. Коли чогось досягаємо, то хочеться більше. Але моїм мотиватором ніколи не були гроші, а творчість і люди. Я завжди любив дивитися, як люди танцюють під пісні, які в нас вийшли,

– додав артист.

Монатік додав, що у 2015 році він прийняв рішення не виступати в росії та розвиватися в Україні: "Виступав в Україні та подорожував. Мені цього вистачало з головою. Все було чудово".

Хто ще розкаявся за виступи в росії