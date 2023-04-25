Пожалуй, все помнят видео Монатика со строчками "вы этого хотели, русская власть?", которое он опубликовал на третий день полномасштабной войны в Украине. Тогда артист еще общался по-русски и просил матерей России и Беларуси не отпускать своих детей на войну. Что изменилось за последний год, узнайте в материале 24 Канала.

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Как Монатик помогает Украине во время войны

В Украину Монатик вернулся только на шестой месяц войны. Однако с апреля 2022 года приобщался к благотворительным концертам "Добрый вечер! Мы из Украины" и вместе с другими артистами собирал деньги на гуманитарную помощь в фонд Маши Ефросининой. В то же время, его Monatik Corporation закупала лекарства, гуманитарную помощь на передовую на миллионы гривен и даже выделял гранты молодым музыкантам, художникам, аниматорам.

В апреле 2022 года Монатик выпустил рэп-композицию "ArtOборона", которую посвятил всем защитникам Украины, и именно она положила начало его одноименному туру в поддержку Родины, стартовавшего в августе. Он давал концерты по всему миру – от Польши до Израиля – и собрал более чем 20 миллионов гривен.

Подобные отчеты никогда не являлись моими принципами. Все время я предпочитал делать хорошие дела и не кричать об этом. Однако понимаю, что несу ответственность перед каждым, кто приходит к нам на концерты и становится частью нашего общего фронта,

– комментировал Монатик.

19 мая стартует всеукраинский тур "ART Оборона", с которым певец объедет более 20 городов, чтобы собрать деньги в помощь детям, семьям с деоккупированных, прифронтовых территорий.

Монатик – ArtOборона: смотреть видео онлайн

Кроме того, Монатик дает концерты для военных, пограничников, врачей и полиции, во время массированного обстрела Украины выступал для детей в бомбоубежище Охматдет, встречался с ранеными воинами во Львове.

Почему Монатик не пошел воевать

О полномасштабном вторжении России Монатик узнал от жены Ирины, она разбудила его в 5 утра 24 февраля криками: "Началась война! Бомбят все наши города". Он будто каждый день обвинял себя в том, что находился в относительной безопасности, и даже советовался со знакомыми-военными, чтобы тоже взять в руки оружие. Однако те отвечали: "Дом, тебя здесь еще не хватает с твоим военным опытом".

Я не могу вообразить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на артфронт,

– говорил Монатик в июне, прежде чем вернулся в Украину.

В то время как в интервью Маше Ефросининой добавил, что не мог покинуть семью: "У нас один чемодан. Мы не знаем, куда нам ехать, что нам делать. Нас лишили жизни. И нам нужно что-то думать. У нас двое маленьких. детей. И я не могу в такое сложное время, когда мы абсолютно ничего не понимаем, просто взять и все: "Я ушел". Я не мог оставить их на произвол судьбы".

Что говорит о концертах в России после 2014 года

Монатик не скрывает, что выступал в России после оккупации Крыма и войны в Донбассе. Он ездил туда до 2015 года, потому что искал быстрой популярности. По его словам, тогда в шоу-бизе были другие правила: "Чувствовалось, что пока песня не станет популярной в России, то и в Украине она не так сильно играет".

Однако с концертами в стране-агрессоре артист завязал в 2015 году, ведь "понял, что не может, чувствовал себя дискомфортно". Большие деньги и масштабные перспективы его не соблазнили, потому что, как говорит, всегда думал о творчестве и людях.

Где сейчас семья Монатика

Более года войны семья Монатика – жена Ирина Демичева и сыновья Платон и Даня – жила в Варшаве и время от времени выбиралась на концерты отца в Европе. В конце марта 2023 года они наконец вернулись домой в Киев. Артист встретил их с шариками, чем умилял и звездных друзей, и любимую.

"Дом, милый дом. Я люблю тебя, Монатик. Безгранично спасибо за такой прием дома", – писала Ирина. Сейчас они живут в частном доме в коттеджном городке под Киевом и проводят много времени вместе.