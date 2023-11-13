Понад 2 мільйони гривень: Монатік розсекретив найдорожчий подарунок, який отримувала дружина
Джерело:"Люкс ФМ"
Український співак Дмитро Монатік взяв участь у програмі "33 запитання" на Youtube-каналі "Люкс ФМ". Він розповів, який вартісний подарунок робив дружині Ірині.
Відомо, що у липні подружжя відсвяткувало восьму річницю шлюбу. Пара часто ділиться у своїх соцмережах зворушливими й теплими фото.
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Дмитро Монатік зізнався, що найдорожче купував дружині
Артист розповів, що намагається радувати свою жінку сюрпризами. Хоча квіти дарує не дуже часто.
З духовного, ми зробили один одному найдорожчий подарунок. Це наші сини. З матеріального на сьогодні, це електромобіль Jaguar I-Pace,
– сказав артист.
Також зазначив, що найбільше цінує в Ірині щирість, доброту до людей.
Дуже люблю, що вона вміє бачити світло в пітьмі і вміє цим світлом заряджати. Це її неповторні якості,
– додав Дмитро.
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Що відомо про подружжя Монатіків
- Стосунки Дмитра Монатіка та Ірини Демічевої почалася з дружби. Попри те, що обоє з Луцька, вони познайомились в Києві завдяки спільній подрузі Каріні. Зараз вона є хрещеною мамою їхнього сина Данила.
- Дмитро та Ірина дуже швидко знайшли спільну мову. Більше, ніж за три роки після знайомства з друзів вони стали парою. За словами Дмитра, він швидко усвідомив, що це його жінка. Тоді він присвятив їй пісню "Вічність".
- Артист часто розповідав, що Ірина пережила з ним всі можливі труднощі, зокрема, фінансову скруту, борги, зйомні квартири, де був лише матрац. Адже пара почала зустрічатися, коли Дмитро робив лише перші кроки у музиці. Тож їх стосунки були абсолютно безкорисливими.
- Після чотирьох років стосунків співак зробив пропозицію Ірині. Він освідчився на даху на проспекті Перемоги в Києві. Вони уклали шлюб 1 липня 2015 року та офіційно стали сім'єю. Відомо, що весілля в закоханих не було. Вони розписались без свідків та відсвяткували подію в ресторані.
- У той час Ірина вже була при надії. 7 жовтня 2015 року Дмитро вперше став татом. Дружина народила йому сина Данила. А через два роки, в січні 2017 року, у пари з'явився другий син – Платон.