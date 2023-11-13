Відомо, що у липні подружжя відсвяткувало восьму річницю шлюбу. Пара часто ділиться у своїх соцмережах зворушливими й теплими фото.

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Дмитро Монатік зізнався, що найдорожче купував дружині

Артист розповів, що намагається радувати свою жінку сюрпризами. Хоча квіти дарує не дуже часто.

З духовного, ми зробили один одному найдорожчий подарунок. Це наші сини. З матеріального на сьогодні, це електромобіль Jaguar I-Pace,

– сказав артист.

Також зазначив, що найбільше цінує в Ірині щирість, доброту до людей.

Дуже люблю, що вона вміє бачити світло в пітьмі і вміє цим світлом заряджати. Це її неповторні якості,

– додав Дмитро.

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