Известно, что в июле супруги отпраздновали восьмую годовщину брака. Пара часто делится в своих соцсетях трогательными и теплыми фото.
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Артист рассказал, что пытается радовать свою женщину сюрпризами. Хотя цветы дарит не очень часто.
Из духовного мы сделали друг другу самый дорогой подарок. Это наши сыновья. Из материального на сегодня, это электромобиль Jaguar I-Pace,
– сказал артист.
Также отметил, что больше всего ценит в Ирине искренность, доброту к людям.
Очень люблю, что она умеет видеть свет во тьме и умеет этим светом заряжать. Это ее неповторимые качества,
– добавил Дмитрий.
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Что известно о супругах Монатиков
- Отношения Дмитрия Монатика и Ирины Демичевой началась с дружбы. Несмотря на то, что оба из Луцка, они познакомились в Киеве благодаря подруге Карини. Сейчас она является крестной матерью их сына Даниила.
- Дмитрий и Ирина очень быстро нашли общий язык. Более чем через три года после знакомства с друзьями они стали паром. По словам Дмитрия, он быстро осознал, что это его женщина. Тогда он посвятил ей песню "Вечность".
- Артист часто рассказывал, что Ирина пережила с ним все возможные трудности, в частности, финансовые затруднения, долги, съемные квартиры, где был только матрас. Ведь пара начала встречаться, когда Дмитрий делал только первые шаги в музыке. Так что их отношения были абсолютно бескорыстными.
- После четырех лет отношений певец сделал предложение Ирине. Это произошло на крыше на проспекте Победы в Киеве. Они вступили в брак 1 июля 2015 года и официально стали семьей. Известно, что свадьбы у влюбленных не было. Они расписались без свидетелей и отметили событие в ресторане.
- В то время Ирина уже была при надежде. 7 октября 2015 года Дмитрий впервые стал папой. Жена родила ему сына Даниила. А два года спустя, в январе 2017 года, у пары появился второй сын – Платон.