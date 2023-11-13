Известно, что в июле супруги отпраздновали восьмую годовщину брака. Пара часто делится в своих соцсетях трогательными и теплыми фото.

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Артист рассказал, что пытается радовать свою женщину сюрпризами. Хотя цветы дарит не очень часто.

Из духовного мы сделали друг другу самый дорогой подарок. Это наши сыновья. Из материального на сегодня, это электромобиль Jaguar I-Pace,

– сказал артист.

Также отметил, что больше всего ценит в Ирине искренность, доброту к людям.

Очень люблю, что она умеет видеть свет во тьме и умеет этим светом заряжать. Это ее неповторимые качества,

– добавил Дмитрий.

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