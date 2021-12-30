Монатік з дружиною і синами прилетів святкувати Новий рік у США: перші фото

Ще у жовтні Монатік розповідав, що святкуватиме Новий рік у Маямі. Під бій курантів він дасть перший концерт у рамках нового світового туру. Зірка вже прилетів у США з дружиною і синами.

Майже всі топові зірки українського шоу-бізу зустрічатимуть Новий 2022 рік на сцені. Монатік не вийняток, однак замість корпоративу він дасть сольник у Маямі. До США він привіз і дружину, і синів – Данила і Платона.

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Зірковий татусь знаходить час, щоб забавляти сім'ю. Разом вони відвідали музей сучасного мистецтва Wynwood Walls. За словами Монатіка, вигадливі експонати надихнули не лише дітей, а й його самого.

Так мріяв показати малим своє улюблене творче місце, і нарешті це сталося! Нові блокноти вже списані новими ідеями. Подорож тільки починається,

– написав співак.

"Які ж ми щасливі, що музика коханого привела нас за океан. Наша спільна мрія збувається, ми привезли наших найкращих друзів з собою. Данилко і Платошик у захваті, адже тут так багато мистецтва", – поділилась дружина Монатіка у своєму інстаграмі.

для виходу у світ з сім'єю артист обрав речі від улюбленого бренду– широкі шорти та бананку. В образі від італійського дому моди він з'являвся і в Україні – на допрем'єрному показі фільму "Дім Ґуччі"

Монатік з дружиною і синами у США / Фото з інстаграму мультиартиста

Монатік з дружиною і синами у США / Фото з інстаграму мультиартиста

Монатік з сином у США / Фото з інстаграму Ірини Демічевої

Хто з українських зірок святкуватиме Новий рік за кордоном