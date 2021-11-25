На великі екрани вийшла одна з найочікуваніших стрічок цього року – "Дім Ґуччі" з Леді Гагою в головній ролі. Зірки українського шоу-бізу мали змогу побачити фільм першими на допрем'єрному показі. На світський захід вони одяглись відповідно до дрес-коду – у вбрання італійського дому моди Gucci.

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У кінотеатрі помітили Монатіка, Надю Дорофєєву, Джамалу, Санту Дімопулос, Еліну Світоліну, Анатолія Анатоліча з дружиною Юлією, Євгенію Власову, Макса Леонова, Соломію Вітвіцьку та інших.

Чи не найефектніший look був у переможниці "Танців з зірками" Санти Дімопулос. Вона вбралась у твідовий біло-червоний костюм та чорні туфлі на підборах від Gucci. Не менш яскраво виглядав мультиартист Монатік, який одягнув на захід різнобарвну куртку з фірмовим принтом Gucci.

Натомість Надя Дорофєєва обрала аутфіт total black з масивними чоботами карамельного відтінку. Аби не відставати від зіркових колег, співачка накинула довгий коричневий шарф Gucci, котрий став головною деталлю її образу.

Фото з допрем'єрного показу фільму "Дім Ґуччі"

Надя Дорофєєва на допрем'єрному показі фільму "Дім Ґуччі" / Фото Vogue UA

Монатік на допрем'єрному показі фільму "Дім Ґуччі" / Фото Vogue UA

Санта Дімопулос на допрем'єрному показі фільму "Дім Ґуччі" / Фото Vogue UA

Джамала і Санта Дімопулос на допрем'єрному показі фільму "Дім Ґуччі" / Фото Vogue UA

Еліна Світоліна на допрем'єрному показі фільму "Дім Ґуччі" / Фото Vogue UA

Анатолій Анатоліч з дружиною на допрем'єрному показі фільму "Дім Ґуччі" / Фото Vogue UA