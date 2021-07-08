Андрей Джеджула впервые за несколько месяцев прокомментировал негативные высказывания жены в его адрес. По словам мужчины, Юлия научилась ловко манипулировать теми людьми, за счет которых живет.

К теме Замечательный манипулятор, – Андрей Джеджула впервые прокомментировал скандал с женой

Реакция Юлии Леус

После того, как Андрей Джеджула провел прямой эфир на личной инстаграм-странице и рассказал свою версию ситуации, которая сложилась между ним и женой, Юлия Леус долго не молчала.

Она обнародовала ролик, где показала, как ее избранник молится на кухне перед большим количеством икон. Мужчина поднял руки кверху и размахивал им. Также в публикации она вспомнила о распечатках его рассказов, фото которых Джеджула распространил в сети, и негативных комментариях в ее адрес

"Я, извините, еще ничего не готовила. У меня нет времени на то, чтобы распечатки делать, созвать всех глупых, фейковых и обиженных на меня женщин – это большой успех. Но видео, где человек молится Богу, решила вам показать. Какому Богу – решайте сами. Вот почему я не хотела быть на кухне. Там еще нет фото покойной мамы с черной полосой, которая всю беременность меня пугала. Но скоро я вам тоже буду все рассказывать!", – написала Юлия под видео.

Напомним, недавно Юлия Леус заболела коронавирусом. По словам женщины, она решила изолироваться от родных, чтобы не подвергать их опасности. Мужчина знал, где она находится, однако устроил спектакль и заявил в полицию об исчезновении жены и дочери. Впоследствии Юлия заявила об угрозах от Джеджулы. Между супругами в очередной раз разгорелся скандал.