Модель plus-size Ешлі Грем вагітна двійнею: зворушливе відео

У липні 33-річна американська модель Ешлі Грем розповіла, що вагітна вдруге. У понеділок, 20 вересня, зірка зізналась, що в них з Джастіном Ервіном народиться двійня!

Знаменита модель plus-size народить двох хлопчиків і стане багатодітною матусею. У мережі Ешлі Грем опублікувала відео, на якому показала реакцію чоловіка за тести з двома смужками та свої емоції на першому УЗД, яке показало двійню.

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"Ти що, жартуєш", – випалив Джастін Ервін, дізнавшись, що дружина вагітна двома хлопчиками. Натомість Ешлі Грем розсмішив той факт, що вони будуть батьками трьох синів.

Що відомо про другу вагітність Ешлі Грем

Про вагітність модель оголосила оголеним фото, яке зробила на світанку в мальовничій локації.

Як і під час першої вагітності, зірка не соромиться показувати великий животик в ефектних фотосесіях. Щоправда, автором більшості кадрів виступає її чоловік Джастін Ервін.

Ба більше, Ешлі Грем зумисне підбирає вбрання, які акцентують на її вагітному животику. Наприклад, апельсинову сукню від Versace, яку одягала у відпустці біля океану.