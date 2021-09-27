Måneskin їде до України: дата концерту переможців Євробачення-2021

Італійський гурт Måneskin, що переміг міжнародний конкурс Євробачення-2021, анонсував концерт в Україні. Він відбудеться 7 березня 2022 року.

Переможці Євробачення Måneskin оголосили про тур на 2022 рік – Loud Kids. 7 березня італійці виступлять і в Україні! Прихильники рок-гурту зможуть вперше почути його наживо у Києві, в StereoPlaza.

До слова Måneskin в Росії танцювали під пісню Go_A і підставили MARUV

Продаж квитків на концерт італійського гурту розпочнеться вже через кілька днів, 30 вересня, на сайті Concert.ua онлайн о 12:00.



Афіша концертів Måneskin / Фото з інстаграму гурту

Додамо, що на афіші музиканти неправильно написали назву міста Києва англійською. Замість Kyiv у Måneskin написано Kiev. Деякі користувачі цим обурилися: "Хотів піти, але не знаю, де таке місто в Україні. Хоч би "загуглили" правильне написання".

Чим відомий гурт Måneskin

Молоді музиканти почали виступати ще у 2015 році, але на вулицях Риму. Першу популярність вони здобули на італійському шоу X Factor, де посіли 2 місце.

Після цього група Måneskin перемогла на відомому музичному фестивалі Sanremo-2021, після якого вирушила на Євробачення.

Вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торки підкорили сцену міжнародного музичного конкурсу піснею Zitti e buoni.

сцену міжнародного музичного конкурсу піснею Zitti e buoni. Понад 43 мільйони людей слухають Måneskin на Spotify. 15 липня 2021 гурт випустив кліп на пісню I wanna be your slave, що набрав понад 6,7 переглядів всього за добу.

Måneskin є рекордсменами у музичній індустрії: вони вибороли 1 місце в чарті Top 50 Global Spotify з піснею Beggin. Також Beggin та I wanna be your slave потрапили у список найкращих 10 пісень Великого британського чарту.

Måneskin – Zitti e buoni на Євробаченні-2021: дивіться відео онлайн

Måneskin та Україна

Після фіналу конкурсу Євробачення Måneskin традиційно дали пресконференцію представникам медіа. Вони відповіли на запитання, пісня якої країни їм сподобалась найкраще. Вокаліст Даміано оцінив український гурт Go_A та їхню пісню SHUM, назвавши нашу країну "неймовірною".

Згодом в інстаграмі музиканти поширили іншу пісню Go_A – "Веснянка" й знову висловилися про гурт. Завдяки тому, що італійці та українці здружилися на Євробаченні, Катерина Павленко не відкидає думки про колаборацію з переможцями.

У мережі шанувальники "здружили" Італію та Україну, навіть поєднавши хіти гуртів – SHUM та Zitti e buoni, а також образи вокалістів Даміано Давіда й Катерини Павленко.