У жовтні 2021 року Ксенія Мішина поставила крапку у стосунки з переможцем шоу "Холостячка" Олександром Еллертом, з яким зустрічалася більше як рік. Комік не полишав надії її повернути, і їхнє спілкування поновилося під час війни.

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Ксенія Мішина про Олександра Еллерта

Як з'ясувалося, акторка сама зв'язалася з Еллертом після перших вибухів у Києві 24 лютого.

Звичайно, в перший день війни: "Де ви, що ви?" Все забули! У такі моменти весь біль здається якимось дурним, і насамперед питаєш: "Як ти там?" "Ти живий?" "Що ти там робиш?" Щоб кожен був здоровий, живий,

– поділилася Мішина.

Цікаво, що на інтерв'ю акторка засвітила каблучку на безіменному пальці правої руки. На ній було кільце, яке вони з Еллертом розробили разом – здали кров і виготовили біо-алмази. "Це моя каблучка, яку я постійно ношу. Та сама, після "Холостячки". Я її дуже люблю і постійно ношу", – поспішила виправдатися зірка.

Нагадаємо, від гумориста Ксенія Мішина пішла через постійні гойдалки та від "повного безсилля щось змінити", його ревнощі нібито "доходили до божевілля". Натомість сам Еллерт не називав її колишньою, він запевняв, що їхні стосунки "просто на паузі".

Ксенія Мішина про батька сина Платона

Під час війни об'явився не лише Еллерт, а й батько Платона Олександр, від якого Ксенія Мішина втекла на сьомому місяці вагітності. Він нібито вперше за 10 років почав спілкуватися з сином.

Зараз це дуже складна для мене тема, це складно після стількох років. Я колись розповім цю історію, вона просто неймовірна, але не зараз. Зараз усе це дуже незрозуміло, розповідати поки що рано… Зараз усе це дуже обережно, тонко. Але так, війна розкрила багато чого глибокого й дуже цікавого,

– інтригуюче заявила Ксенія Мішина.

Нагадаємо, що колишнього Олександра акторка називала тираном.