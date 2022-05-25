В октябре 2021 года Ксения Мишина поставила точку в отношениях с победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом, с которым встречалась больше года. Комик не покидал надежды ее вернуть, и их общение возобновилось во время войны.
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Ксения Мишина об Александре Эллерте
Как выяснилось, актриса сама связалась с Эллертом после первых взрывов в Киеве 24 февраля.
Конечно, в первый день войны: "Где вы, что вы?" Все забыли! В такие моменты вся боль кажется какой-то глупой, и прежде всего спрашиваешь: "Как ты там?" "Ты жив?" "Что ты там делаешь?" Чтобы каждый был здоров, жив,
– поделилась Мишина.
Интересно, что на интервью актриса засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. На ней было кольцо, которое они с Эллертом разработали вместе – сдали кровь и изготовили биоалмазы. "Это мое кольцо, которое я постоянно ношу. То самое, после "Холостячки". Я его очень люблю и постоянно ношу", – поспешила оправдаться звезда.
Ксения Мишина об отце сына Платона
Во время войны объявился не только Эллерт, но и отец Платона Александр, от которого Ксения Мишина сбежала на седьмом месяце беременности. Он будто бы впервые за 10 лет начал общаться с сыном.
Сейчас это очень сложная для меня тема, это сложно после стольких лет. Я когда-нибудь расскажу эту историю, она просто невероятная, но не сейчас. Сейчас все это очень непонятно, пока рассказывать рано… Сейчас все это очень осторожно, тонко. Но да, война раскрыла много глубокого и очень интересного,
– интригующе заявила Ксения Мишина.
Напомним, что бывшего Александра актриса называла тираном.
- Со старшим на 10 лет мужчиной Мишина познакомилась в университете, когда ей было 20 лет. Это не была любовь с первого взгляда, "большие чувства" у нее появились потом.
- Они стали жить вместе, и звезда забеременела. Пара даже готовилась к свадьбе, но Ксения сбежала от Александра в родной Севастополь. Все потому, что жизнь с ним стала невыносимой – он заставлял ее работать во время токсикоза, был абьюзером и манипулятором.
- Сына Платона мужчина так и не видел. Он даже обещал отправить ему в Крым ванночку, но она, по словам Мишиной, "до сих пор идет".
- Зато к актрисе Александр наведывался. Он пьяный пришел в ее театр и после спектакля спустил с лестницы.