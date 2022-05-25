В октябре 2021 года Ксения Мишина поставила точку в отношениях с победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом, с которым встречалась больше года. Комик не покидал надежды ее вернуть, и их общение возобновилось во время войны.

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Ксения Мишина об Александре Эллерте

Как выяснилось, актриса сама связалась с Эллертом после первых взрывов в Киеве 24 февраля.

Конечно, в первый день войны: "Где вы, что вы?" Все забыли! В такие моменты вся боль кажется какой-то глупой, и прежде всего спрашиваешь: "Как ты там?" "Ты жив?" "Что ты там делаешь?" Чтобы каждый был здоров, жив,

– поделилась Мишина.

Интересно, что на интервью актриса засветила кольцо на безымянном пальце правой руки. На ней было кольцо, которое они с Эллертом разработали вместе – сдали кровь и изготовили биоалмазы. "Это мое кольцо, которое я постоянно ношу. То самое, после "Холостячки". Я его очень люблю и постоянно ношу", – поспешила оправдаться звезда.

Напомним, от юмориста Ксения Мишина ушла из-за постоянных качелей и от "полного бессилия что-то изменить", его ревность якобы "доходила до безумия". Сам же Эллерт не называл ее бывшей, он уверял, что их отношения "просто на паузе".

Ксения Мишина об отце сына Платона

Во время войны объявился не только Эллерт, но и отец Платона Александр, от которого Ксения Мишина сбежала на седьмом месяце беременности. Он будто бы впервые за 10 лет начал общаться с сыном.

Сейчас это очень сложная для меня тема, это сложно после стольких лет. Я когда-нибудь расскажу эту историю, она просто невероятная, но не сейчас. Сейчас все это очень непонятно, пока рассказывать рано… Сейчас все это очень осторожно, тонко. Но да, война раскрыла много глубокого и очень интересного,

– интригующе заявила Ксения Мишина.

Напомним, что бывшего Александра актриса называла тираном.