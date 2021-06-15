Як з'ясувалося, каблучку, яка зчинила резонанс у мережі, Ксенія Мішина не знімає досі. Це розкішний прозорий перстень з чималим біоалмазом.

Цікаво Ксенія Мішина розповіла про складний період у стосунках з Еллертом

"Ми здали кров, змішали все це вже на виробництві. Все дуже складно і незрозуміло. Ти капаєш кров у ємність, завдяки тиску там відбуваються якісь процеси", – розповідала пара в програмі "Світське життя".

Обручка Ксенії Мішиної / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Тоді ж Олександр Еллерт публічно заявив, що у фіналі проєкту "Холостячка" по-справжньому освідчився Ксенії Мішиній, ставши на одне коліно й вручивши каблучку. Схоже, той перстень закохані замінили унікальним, виготовленим з їхньої крові.

Та пропозиція, яку я робив у фіналі, це була серйозна, обдумана, справжня пропозиція,

– запевняв Еллерт Катерину Осадчу.

Зауважимо, за три дні після завершення зйомок "Холостячки" пара з'їхалася. Вони говорять про майбутнє поповнення в сім'ї й демонструють своє кохання на публіці, однак укладати офіційний шлюб не поспішають, хоч Мішина й прийняла пропозицію Олександра Еллерта.