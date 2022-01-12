Українська акторка Ксенія Мішина у фіналі "Холостячки" обирала не тільки серцем, але й розумом. Довгий час вона "придивлялась" до Олексія Тригубенка, хоч не відчувала до нього сильних почуттів. Зірка зізналась, що схожа ситуація у неї була з батьком її сина.
До слова Доходило до божевілля, – Ксенія Мішина про складні стосунки та розрив з Еллертом
Ксенія Мішина про батька її сина
Актриса поділилась, що з батьком Платона не виникло миттєвих почуттів, однак вони з'явилися згодом. Також вона вперше зізналась, як його звали.
Коли я зустріла батька Платона, я нічого не відчула. Я відчула згодом. Я керувалася своїм розумом. Він мені допомагав, доглядав, він мені був зручний і тільки потім у мене до нього з'явилися великі почуття. А потім я сказала йому, ти знаєш, Саша, я люблю тебе. Його теж звали Саша,
– розсекретила Ксенія Мішина.
Знаменитість додала, що більшість чоловіків, які оточували її в житті, мали саме таке ім'я.
"Мій перший чоловік – Саша, мій батько – Саша. Батько Платона – Саша. Взагалі у мене дуже багато Олександрів у житті, при чому, доленосних. Тому, схоже, у мене із Сашею (Еллертом, – Showbiz 24) така кармічна є зарисовка однозначно", – поділилась вона.
Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про стосунки Мішиної з батьком Платона
Акторка вже не вперше розповідає про батька свого сина. Раніше вона неодноразово наголошувала, що чоловік був аб'юзером:
- Коли Ксенії було 20 років, вона познайомилась зі старшим на 10 років чоловіком. Спершу студентка відштовхувала його, але згодом зрозуміла, що має почуття.
- Пара стала жити разом, а Мішина завагітніла. З того часу їхні стосунки значно змінилися. Чоловік змушував зірку працювати під час токсикозу, водночас ходити на навчання. Акторка поїхала від чоловіка, а він зник з її життя, коли народився Платон.
- Після цього Ксенія Мішина не раз зустрічалась з батьком Платона. Одного разу чоловік напідпитку спустив її зі сходів. Та сам син більше ніколи не бачив тата, оскільки акторка не вважає це потрібним.