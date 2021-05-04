Після спростування чуток про розставання Ксенія Мішина та Олександр Еллерт ще більше підігріли цікавість публіки. Закохані відправилися в Одесу з претендентом на серце "Холостячки" Андрієм Рибаком і його обраницею Аліною.

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Судячи з відео, які знаменитості публікують в соціальних мережах, обраниця Рибака зуміла не лише пробачити йому публічні зізнання у коханні Ксенії Мішиній, а й здружитися з акторкою. Поки гумористи грали на приставці в одному з ТРЦ Одеси, дівчата ходили на шопінг.

Разом пари обідали та снідали в розкішних ресторанах на березі моря, гуляли вулицями Одеси та реготали з жартів одне одного. Ксенія Мішина зізналася, що їхня четвірка привертала особливу увагу перехожих, котрі впізнавали їх і просили про фото.

Мішина та Еллерт з Рибаком і його дівчиною в Одесі: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Андрія Рибака з Аліною

З Аліною Смирновою Андрій Рибак зустрічався ще до зйомок шоу "Холостячка". Він пішов на проєкт, пояснивши коханій, що для нього це робота, а почуття до головної героїні Ксенії Мішиної в нього не виникнуть. За крок до фіналу гуморист розповів акторці про дівчину, яка чекає на нього за межами реаліті, та зізнався, що порушив свою обіцянку, адже закохався у Мішину.

Вже після пост-шоу "Холостячки" Андрій Рибак представив свою дівчину Аліну, до якої повернувся після участі в шоу. Як розповів чоловік, після вибуття з проєкту він зустрівся з коханою і все пояснив. Парі вдалось залишитися разом навіть після заяв Рибака "Я люблю тебе Ксенія Мішина".