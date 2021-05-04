После опровержения слухов о расставании Ксения Мишина и Александр Эллерт еще больше подогрели интерес публики. Влюбленные отправились в Одессу с претендентом на сердце "Холостячки" Андреем Рыбаком и его избранницей Алиной.

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Судя по видео, которые знаменитости публикуют в социальных сетях, избранница Рыбака сумела не только простить ему публичные признания в любви Ксении Мишиной, но и подружиться с актрисой. Пока юмористы играли на приставке в одном из ТРЦ Одессы, девушки ходили на шопинг.

Вместе пары обедали и завтракали в роскошных ресторанах на берегу моря, гуляли по улицам Одессы и хохотали над шутками друг друга. Ксения Мишина призналась, что их четверка привлекала особое внимание прохожих, которые узнавали их и просили о фото.

Мишина и Эллерт с Рыбаком и его девушкой в ​​Одессе: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Андрея Рыбака с Алиной

С Алиной Смирновой Андрей Рыбак встречался еще до съемок шоу "Холостячка". Он пошел на проект, объяснив любимой, что для него это работа, а чувства к главной героине Ксении Мишиной у него не появятся. В шаге от финала юморист рассказал актрисе о девушке, которая ждет его за пределами реалити, и признался, что нарушил свое обещание, ведь влюбился в Мишину.

Уже после пост-шоу "Холостячки" Андрей Рыбак представил свою девушку Алину, к которой вернулся после участия в шоу. Как рассказал мужчина, после вылета из проекта он встретился с любимой и все объяснил. Паре удалось остаться вместе даже после заявлений Рыбака "Я люблю тебя Ксения Мишина".